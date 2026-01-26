Expresa solidaridad a afectados

Actuaremos con firmeza y daremos con los responsables de masacre en Salamanca: Libia Dennise

Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, aseguró que “el Estado actuará con firmeza” para dar con los responsables del tiroteo en Salamanca que dejó 11 personas muertas

Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, en fotografía de archivo. Foto: Captura de pantalla.
Arturo Meléndez

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, aseguró que no habrá impunidad por el ataque armado perpetrado el domingo en un campo de fútbol en Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, que dejó 11 personas muertas.

A través de una publicación en redes sociales, la titular del Ejecutivo estatal aseguró que, ante estos hechos, el “Estado actuará con firmeza” con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y presentar ante la ley a los responsables.

En el mismo sentido, destacó que ya se reforzó la seguridad en la región, y que tan pronto se dieron a conocer los hechos, se desplegó un operativo de los tres niveles de Gobierno para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con la investigación.

La seguridad en la región ha sido reforzada. El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables.
Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato destacó que el ataque armado del domingo “lastima profundamente a las familias guanajuatenses”, y expresó su solidaridad “con las víctimas y sus seres queridos”.

Comando asesinó a 11 personas en la comunidad Loma de Flores de Salamanca, Guanajuato. ı Foto: Facebook, @SalmantinoMx

El domingo, un grupo de sujetos armados interrumpió un partido de fútbol en el deportivo Emiliano Zapata de la citada comunidad y abrió fuego contra los presentes, alrededor de las 17:20 horas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por estos hechos perdieron la vida en el momento 10 personas, mientras que una más falleció mientras recibía atención médica. Otras seis más resultaron lesionadas, si bien el presidente municipal de Salamanca, César Prieto, aseguró que fueron 12 los heridos.

Comunicado de la Fiscalía de Guanajuato sobre el ataque armado en Salamanca. ı Foto: Especial

En el lugar se encontraron alrededor de 100 casquillos percutidos y, tras el ataque, los presuntos agresores huyeron con dirección a Irapuato.

A propósito, la Fiscalía estatal aseguró que inició, “de manera inmediata, integral y prioritaria una investigación para el esclarecimiento” de los hechos.

La Fiscalía reafirma su compromiso con el combate a la impunidad, el fortalecimiento del Estado de derecho y la construcción de condiciones de seguridad y paz social, e informará a la ciudadanía conforme el avance de las investigaciones lo permita, con estricto apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos
Fiscalía General del Estado de Guanajuato

Con información de César Huerta y Fernanda Rangel.

