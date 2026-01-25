Asesinan a 11 personas durante un partido de futbol en Salamanca, Guanajuato; Fiscalía investiga

Comando asesinó a 11 personas en la comunidad Loma de Flores de Salamanca, Guanajuato.

Un ataque armado durante un partido de futbol en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas, cuando se llevaba a cabo un partido de futbol llanero en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas. De acuerdo con testimonios, al menos cuatro hombres armados arribaron al lugar a bordo de camionetas y abrieron fuego de manera indiscriminada.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato precisó que 10 personas murieron en el lugar, y una más mientras recibía atención médica . Otras 6 personas resultaron lesionadas y permanecen bajo observación, mientras se inició una investigación para esclarecer los hechos “de manera inmediata, integral y prioritaria”.

Por separado, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, confirmó el saldo mortal, aunque reportó 12 personas lesionadas , entre ellas una mujer y un menor de edad.

A través de un mensaje en video, el alcalde solicitó el apoyo de autoridades estatales y federales para “recuperar la paz” en Salamanca. Al respecto, la Fiscalía General del Estado apuntó que se mantiene en coordinación permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno “para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y apoyar las acciones para la localización de los probables responsables”.

“En conjunto daremos apoyo a las familias de las víctima de este terrible ataque. (...) Es una tarea conjunta, vamos a salir adelante y se va a dar con los responsables” César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca



De acuerdo con testimonios, en el lugar fueron localizados alrededor de 100 casquillos percutidos y tras el ataque, los agresores huyeron con dirección a Irapuato, realizando disparos mientras circulaban por la carretera.

Para atender la emergencia, al lugar arribaron al menos cinco ambulancias de distintas corporaciones, entre ellas Cruz Roja y Protección Civil. Paramédicos confirmaron que 10 personas ya no presentaban signos vitales.

Tras la agresión, la zona fue acordonada y se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública.

El sábado pasado, cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira y una más en San Vicente de Flores. Además, la semana pasada, autoridades federales aseguraron un artefacto explosivo localizado en las inmediaciones de la puerta 4 de la Refinería Antonio M. Amor.

“Hoy estamos pasando por un momento grave”, reconoció el alcalde César Prieto Gallardo, quien atribuyó la violencia a grupos criminales que buscan “someter a la autoridad”.

La violencia en Salamanca se enmarca en la disputa entre células del Cártel Santa Rosa de Lima y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principalmente por el control del narcomenudeo y delitos como el robo de combustible.

