Nueva organización de jueces

Así que ha surgido una nueva agrupación de jueces denominada Frente Nacional de Personas Juzgadoras. Se trata de una organización civil al frente de la cual quedaron la jueza Elizabeth Trejo Galán, el magistrado Juan Carlos Hinojosa Zamora y el magistrado Salvador Obregón Sandoval. En un comunicado, la agrupación señaló que busca “demostrar que el gremio de personas juzgadoras se encuentra listo para afrontar los retos que se presentarán, así como garantizar una impartición de justicia imparcial y eficiente para el pueblo de México”. También señaló que su eje rector será el “Constitucionalismo Humanista”. Hasta ahora, la organización de jueces más conocida era la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que ha mantenido su rechazo a la reforma judicial. Esta nueva, nos dicen, claramente va por otro lado.