PRD busca resurgimiento; partidos estatales inician gira nacional para reposicionarse en 2027

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca reconfigurarse rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, mediante una estrategia de reorganización territorial y una gira nacional encabezada por partidos estatales que conservan su registro.

Desde Guerrero, el Bloque Nacional de partidos locales del PRD dio el banderazo de salida a esta gira, luego de deslindarse de las dirigencias del pasado y de las alianzas que, aseguran, provocaron el distanciamiento con su base social. Los dirigentes estatales marcaron una ruptura con acuerdos como las coaliciones con PAN y PRI, así como con el Pacto por México firmado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Con una fuerza estimada de alrededor de un millón de perredistas, el bloque firmó un acuerdo para cerrar filas y avanzar con una ruta común de reorganización, con proyecto, estructura y perfiles competitivos para los próximos comicios. La estrategia incluye la posible construcción de un frente y la apertura a alianzas con organizaciones de izquierda, sin descartar acuerdos que fortalezcan su presencia territorial.

El dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez, afirmó que este nuevo comienzo busca recuperar la identidad del sol azteca como una izquierda progresista, autónoma y cercana a la militancia.

El bloque está integrado por las dirigencias del PRD en Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Baja California Sur, y se define como una fuerza construida desde el territorio y la organización social. Durante el acto, se tomó protesta a coordinaciones ejecutivas municipales.

Desde la Ciudad de México, la diputada local y dirigente Nora Arias llamó a cerrar filas, reconocer errores y abrir el partido a la sociedad con una organización horizontal. A su vez, liderazgos de Michoacán y Zacatecas coincidieron en que el PRD cuenta con condiciones para reaparecer con identidad propia en 2027.

En su posicionamiento público, el bloque también acordó defender la soberanía nacional, llamar a la unidad y asumir una responsabilidad institucional frente a cualquier amenaza externa, más allá de siglas o diferencias políticas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT