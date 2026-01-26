Prevé Morena plenaria el 31 de enero

Ricardo Monreaj, coordinador de los diputados de Morena, indicó que el próximo sábado 31 de enero se llevará a cabo la reunión plenaria de la bancada morenista como parte de los trabajos previos al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Explicó que el encuentro servirá para definir las prioridades legislativas del grupo parlamentario y alinear la agenda con las políticas del Poder Ejecutivo.

La jornada iniciará a las 9:00 horas, con la participación de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez. Posteriormente, a las 10:30 horas, acudirá el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, para abordar temas de política exterior, incluido el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la coyuntura internacional.

A las 12:00 horas se prevé la intervención del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, mientras que a las 13:30 participará el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, quien expondrá asuntos laborales prioritarios.

Por la tarde, hacia las 17:00 horas, asistirá la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Esthela Damián Peralta, con el fin de revisar temas de carácter legislativo y jurídico vinculados a la agenda del Gobierno.

La plenaria concluirá a las 18:00 horas con la presencia de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien dirigirá un mensaje a la bancada.

La reunión no sólo servirá para afinar la agenda legislativa de la mayoría parlamentaria, sino que también tiene el objetivo de alinear prioridades con el gabinete federal en temas económicos, laborales, jurídicos y de política exterior.

Entre los temas que podrían marcar el periodo legislativo se encuentran la reforma laboral y la jornada de las 40 horas; política económica ante el contexto internacional; relación comercial en el marco del T-MEC y ajustes jurídicos y constitucionales impulsados por el Poder Ejecutivo.