Un Ferrari con la imagen de San Judas Tadeo

En nuestro país aquello de que la realidad supera la ficción no siempre es un lugar común. Y prueba de ello es un suceso que ocurrió en Morelia, donde apareció circulando un Ferrari blanco que atrajo la mirada de transeúntes, pero también de la Guardia Nacional y de autoridades estatales que decidieron hacerle una revisión. También les llamó la atención que el vehículo tuviera pegadas imágenes religiosas muy locales. Al revisarlo resultó que los tripulantes traían un arma de fuego y que el coche tenía reporte de robo ¡en Estados Unidos! “Aseguramos en Morelia un vehículo con reporte de robo vigente en Estados Unidos; además, detuvimos al hombre que lo conducía en portación de un arma de fuego, así como a una mujer que lo acompañaba. ¡No bajamos la guardia!, reportó en sus redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. A ver qué ocurre con la pareja de rápidos y furiosos que buscaban la bendición del santo de las causas difíciles.

