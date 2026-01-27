Daniel Arizmendi: ¿Quiénes fueron sus víctimas y a quiénes secuestró?

‘El Mochaorejas’ es un secuestrador y asesino en serie mexicano conocido por su peculiar forma de reinsidir en la mutilación de las orejas de sus víctimas para posteriormente enviarlas a sus familiares para pedir una recompensa.

En 1998 Daniel Arizmendi recibió una sentencia de cientos de años de prisión, misma que está cumpliendo en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, esto luego de que se realizaran varios procesos penales en el Estado de México.

Actualmente los asesinatos y secuestros cometidos por Arizmendi reavivaron varias dudas entre las persnas debido a la serie inspirada en su vida que fue estrenada el 23 de enero.

Serie de 'El Mochaorejas' ı Foto: Especial

¿Quiénes fueron las víctimas de Daniel Arizmendi?

Daniel Arizmendi nació en 1958 en Mictlán, Morelos; y la mayor parte de los crímenes que cometió ocurrieron tanto en el Distrito Federal; ahora conocido como la Ciudad de México, como en el Estado de México.

“El Mochaorejas” fue el líder de una banda que se dedicaba a secuestrar principalmente a empresarios y familiares de figuras públicas, para posteriormente enviarles una oreja o dedos que mutilaba de sus cuerpos para pedir una elevada cantidad de dinero para su liberación.

De acuerdo con algunas versiones extraoficiales, se cree que Arizmendi y el grupo delictivo en el que también operaban sus familiares secuestraron y mutililaron aproximadamente a 200 personas entre 1996 y 1998.

Daniel Arizmendi ı Foto: Especial

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PG), Arizmendi y su grupo delictivo cometieron 12 secuestros acreditados; sin embargo, pese a que no se cuenta con denuncias formales, se cree que esta cifra es aún mayor.

El 18 de agosto de 1998 se logró capturar a Daniel Arizmendi, mientras que en el año 2000 fue sentenciado a 393 años de prisión por delitos como delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.

Una jueza federal absolvió a Arizmendi en 2025 por el delito de secuestro, pues consideró que no existían pruebas suficientes para vincularlo como responsable, pese a esto, “El Mochaorejas” continúa en prisión por los otros delitos por los que recibió la sentencia acumulada.

Daniel Arizmendi contaba con 15 casas, 10 vehículos, 65 juegos de joyas, dos cajas de seguridad ubicadas en el entonces Distrito Federal, 293 mil 734 dólares, un millon 855 mil 840 pesos y 584 centenarios, mismos que debían ser reclamados pos sus víctimas dentro de un plazo de 90 días.

Daniel Arizmendi ı Foto: Especial

Se cree que una de las primeras víctimas de “El Mochaorejas” fue el dueño de algunas gasolineras, por quien pidieron un rescate de 300 mil pesos, mientras que en 1997 secuestró al hijo de un comerciante de frutas.

El cuerpo de Raúl Nava; hijo del comerciante, apareció sin vida en octubre, mientras que en mayo de 1998 se detuviero a cuatro personas vinculadas con dicho grupo delictivo, entre los que se encontraba el hijo de Daniel Arizmendi.

