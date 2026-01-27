Sheinbaum insiste en que Ryan Wedding se entregó, aunque desconocen detalles

A pesar de reconocer que no se conocen los detalles de cómo ocurrió la presunta entrega del exatleta Ryan Wedding, uno de los más buscados por Estados Unidos a causa de sus nexos criminales, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que así ocurrió y dijo que no tiene motivos para desconfiar de las declaraciones hechas por el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada, que también negó que la captura se haya dado por intervención del FBI en territorio mexicano.

El director del FBI, Kash Patel, quien estuvo de visita en México la semana pasada, aseguró que la detención del criminal fue gracias a la colaboración entre ambos países, lo cual fue también secundado por el abogado de Wedding, quien el lunes aseguró que lo dicho por la mandataria mexicana al sostener que fue una autoentrega, es “inexacto”, porque su cliente sí habría sido aprehendido por medio de un operativo en México.

Sheinbaum Pardo dijo que no entrará en “polémica” con el FBI y declaró que lo dicho por autoridades estadounidenses al gobierno mexicano es que se trató de una entrega voluntaria. Sin embargo, dijo no conocer cómo ocurrió.

“¿Cómo fue exactamente que se entregó?”, se le preguntó en la conferencia.

“Ya el detalle no lo conocemos. Lo que sí sabemos es lo que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos aquí, las autoridades de México y lo que publicó la embajada de Estados Unidos.

Pues nosotros lo que nos dicen. O sea, no tenemos por qué dudar ni del embajador, ni de lo que nos dijeron aquí en México”, respondió.

Insistió en que no se cuenta con información que apunte a que las autoridades estadounidenses hayan incurrido en prácticas distintas a las que reportó el gobierno de Donald Trump.

“Tampoco queremos que esto sea un asunto de una eh polémica o una disputa con Estados Unidos. Nosotros decimos la verdad, lo que nos dijeron ellos y la publicación de la embajada”, dijo.

