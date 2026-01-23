Detienen a Ryan Wedding, exatleta acusado de tráfico de drogas, en México

Ryan James Wedding, exatleta olímpico acusado de varios cargos por tráfico de drogas e integrante de la lista de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), fue detenido el jueves en México, donde permanecía escondido.

Así lo informó el director del FBI, Kash Patel, quien destacó que la detención de quien ocupaba el puesto seis en su lista de los 10 más buscados fue resultado de colaboración interinstitucional en Estados Unidos junto al Gobierno de México, al que agradeció por el apoyo.

Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Agradecemos especialmente a nuestros extraordinarios socios en México, quienes facilitaron esta operación: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y otros. Kash Patel, director del FBI



Patel destacó que Wedding permanecía escondido en México desde hace más de una década, y había sido buscado por varios delitos desde 2024, entre ellos tráfico de cocaína y asesinato.

El director del FBI explicó que el exatleta presuntamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas desde Colombia hasta Estados Unidos y Canadá, a través de México.

Destacó que Ryan Wedding estaba vinculado con el Cártel de Sinaloa en México.

Finalmente, el director del FBI enfatizó que el detenido está siendo trasladado desde nuestro país hacia Estados Unidos, donde será presentado ante la ley.

Por otro lado, Kash Patel celebró que, con la detención de Ryan Wedding, continúan las capturas de los fugitivos más buscados, las cuales, celebró, se han acelerado en la presente administración estadounidense, encabezada por Donald Trump.

Este es el sexto fugitivo más buscado del FBI en un año: fugitivos que llevaban casi 40 años prófugos. No es casualidad. El presidente Trump está permitiendo que los buenos policías sean policías, y los resultados hablan por sí solos. Kash Patel, director del FBI



Recientemente, también en México fue detenido Alejandro “N”, quien figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI por su presunta participación en un caso de homicidio ocurrido en Carolina del Norte, en 2016.

