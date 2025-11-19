¿Quién es Ryan Wedding, exatleta olímpico de Canadá, acusado de narcotráfico?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos anunció una operación en contra de lo que describió como la red de tráfico de cocaína más grande operando en Canadá, misma que mantenía conexiones con el Cártel de Sinaloa y grupos criminales colombianos.

La operación llevó a revelar la identidad del supuesto líder del esquema de contrabando: un nombre que sorprendió tanto por su pasado deportivo como por la magnitud de las acusaciones.

De acuerdo con la fiscal estadounidense Pamela Bondi, el responsable de coordinar el tráfico internacional de droga, así como operaciones de lavado de dinero y el presunto asesinato de un testigo protegido, sería Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense que participó en snowboard.

Ante la gravedad del caso, Bondi informó que la recompensa para quien proporcione información que conduzca a su captura aumentó de 10 a 15 millones de dólares.

The US Department of State offers a reward of up to $15 million for info leading to the arrest &/or conviction of #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan James Wedding, wanted for allegedly running & participating in a transnational drug trafficking operation: https://t.co/YyLpIU4Nmi pic.twitter.com/3DdiopiL9W — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) November 19, 2025

¿Quién es Ryan Wedding?

Ryan James Wedding, nacido el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay, Ontario, creció rodeado del ambiente deportivo del esquí y desarrolló desde muy joven una habilidad notable para el snowboard.

A los 21 años, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde compitió en la modalidad de eslalon gigante paralelo, cerrando su participación en el lugar 24.

Tras retirarse del deporte profesional, su vida dio un giro abrupto. Reportes señalan que abandonó la Universidad Simon Fraser y, posteriormente, se involucró primero en el cultivo de marihuana, operación que fue asegurada en 2006.

Desde entonces, habría escalado hacia redes de tráfico internacional de toneladas de cocaína, estableciendo vínculos con organizaciones criminales iraníes, rusas y, más tarde, con el Cártel de Sinaloa.

Wedding también es acusado de lavar dinero mediante criptomonedas, presuntamente en complicidad con el joyero canadiense Rolan Sokolovski y con Gianluca Tiepolo, exmiembro de fuerzas especiales italianas.

Las autoridades estadounidenses consideran a Wedding un objetivo prioritario y mantienen activa la búsqueda internacional para su captura.

Ryan Wedding was an Olympic snowboarder and represented Canada at the 2002 Winter Olympics.



He's now a transnational drug trafficker for Mexico's largest drug cartel and he's on the FBI Ten Most Wanted Fugitives listImage. pic.twitter.com/35iM2VTxXv — Massimo (@Rainmaker1973) October 14, 2025

