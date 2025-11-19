Ligado al Cártel de Sinaloa

FBI encabeza operación contra cártel de droga en Canadá dirigido por el exatleta olímpico Ryan Wedding

El exatleta compitió por Canadá como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Utah de 2002; la recompensa por Wedding ha aumentado a 15 millones de dólares

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel Foto: Reuters
Por:
Ángel Molina

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos desmanteló, a través de un operativo, lo que consideró la red de tráfico de cocaína más grande en Canadá, que además tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa y narcotraficantes de Colombia.

La fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que al frente del contrabando estaría el exatleta olímpico canadiense de snowboard Ryan Wedding, a quien se le imputan delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y por el asesinato de un testigo protegido.

En conferencia de prensa, Bondi anunció una recompensa ampliada de 10 a 15 millones de dólares a quien dé información que lleve a la captura de Wedding.

Las autoridades estadounidenses añadieron al exatleta, junto a varios de sus operadores, en la lista negra del Departamento del Tesoro, para congelar su financiamiento en EU.

Para Washington, Wedding dirige una de las redes de tráfico de cocaína más prolíficas en la actualidad, con la que genera ganancias de hasta mil millones de dólares anuales.

Incluso, el FBI equiparó a Wedding con los capos más buscados de la historia, el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y el mexicano Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, hoy en prisión.

La fiscal general de EU, Pam Bondi
La fiscal general de EU, Pam Bondi Foto›AP

