FBI encabeza operación contra cártel de droga en Canadá dirigido por el exatleta olímpico Ryan Wedding

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos desmanteló, a través de un operativo, lo que consideró la red de tráfico de cocaína más grande en Canadá, que además tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa y narcotraficantes de Colombia.

La fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que al frente del contrabando estaría el exatleta olímpico canadiense de snowboard Ryan Wedding, a quien se le imputan delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y por el asesinato de un testigo protegido.

En conferencia de prensa, Bondi anunció una recompensa ampliada de 10 a 15 millones de dólares a quien dé información que lleve a la captura de Wedding.

BREAKING NEWS: Attorney General Pam Bondi announced a new indictment against Ryan James Wedding, a former Olympian turned drug kingpin linked to a violent drug-trafficking network. pic.twitter.com/k117NvDDBc — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 19, 2025

Las autoridades estadounidenses añadieron al exatleta, junto a varios de sus operadores, en la lista negra del Departamento del Tesoro, para congelar su financiamiento en EU.

Para Washington, Wedding dirige una de las redes de tráfico de cocaína más prolíficas en la actualidad, con la que genera ganancias de hasta mil millones de dólares anuales.

Incluso, el FBI equiparó a Wedding con los capos más buscados de la historia, el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y el mexicano Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, hoy en prisión.

La fiscal general de EU, Pam Bondi Foto›AP

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT