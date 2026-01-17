Cae Alejandro ‘N’, entre los 10 más buscados por el FBI por homicidio, robo y secuestro

Autoridades federales detuvieron en Hidalgo a Alejandro “N”, quien se encontraba en la lista de los 10 más buscados del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) por diversos delitos como homicidio, robo y secuestro.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que el detenido era requerido por autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por diversos delitos.

“Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”, escribió García Harfuch en X.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro "N", quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de…

Posteriormente, la SSPC informó en un comunicado que la detención fue resultado de un intercambio de información para la localización y detención de personas requeridas por la ley en otros países, derivado de lo cual se encontró que el detenido residía en la capital hidalguense.

Así, se implementaron acciones de vigilancia en distintas zonas del municipio, de forma que, tras recorridos de seguridad, se localizó a un masculino cuyas características coincidían con las del sujeto que era requerido por las autoridades estadounidenses, por lo que fue detenido.

“Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal”, se lee en el comunicado. No se ha informado cuándo será entregado en extradición.

En #Hidalgo, autoridades federales detienen a uno de los fugitivos más buscados por el @FBI.

La SSPC informó que Alejandro “N” fue incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI en 2017, debido su presunta vinculación con el homicidio de una mujer ocurrido un año antes, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Particularmente, al detenido se le acusa de los delitos de “asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”.

La SSPC remarcó que esta detención fue resultado de colaboración binacional, y participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la cooperación con autoridades internacionales para la detención de personas generadoras de violencia que son requeridas por la ley en otros países”, se lee en el comunicado.

