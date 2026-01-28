MC exige investigación ‘seria y exhaustiva’ tras ataque armado contra líder estatal y diputada en Culiacán

Movimiento Ciudadano condenó este miércoles el ataque armado contra su líder en Sinaloa, Sergio Torres Félix, y la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, en pleno centro de Culiacán, minutos después de salir del Congreso del Estado, y exigió a las autoridades una investigación que no quede en la impunidad

“Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix y nuestra legisladora Elizabeth Montoya. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva , y que no haya impunidad”, señaló el partido después del atentado.

Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix y nuestra legisladora Elizabeth Montoya.



Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad. — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 28, 2026

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, advirtió sobre las implicaciones del hecho: “La violencia no puede seguir marcando la vida pública del país. México merece paz, legalidad y garantías para ejercer la política sin miedo”, expresó.

Castañeda anunció que presentará en el Senado de la República un punto de acuerdo de urgente resolución para exigir justicia y resultados por parte de las autoridades.

“Desde Movimiento Ciudadano condenamos con toda firmeza el atentado contra nuestros compañeros diputados de Sinaloa. Exigimos su plena protección y el esclarecimiento inmediato de los hechos”, añadió.

Alrededor del mediodía de este miércoles, ambos legisladores fueron atacados a balazos tras retirarse de la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, como parte del cuarto año de gobierno de Rubén Rocha Moya.

El ataque ocurrió tras abandonar el recinto legislativo y cuando circulaban en un vehículo sobre el Paseo Niños Héroes, a la altura del paso peatonal del Ajedrez, cerca de las oficinas estatales de Movimiento Ciudadano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr