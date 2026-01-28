Gabinete de Seguridad apoya en investigación de ataque armado contra diputados en Culiacán, Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México colabora con autoridades del estado de Sinaloa en las investigaciones para esclarecer el ataque armado contra el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido este miércoles en Culiacán.

En un breve comunicado, se informó que tras el análisis de cámaras de videovigilancia y patrullajes de seguridad, fue posible ubicar un vehículo de color blanco abandonado, presuntamente relacionado con el atentado en la colonia Centro.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad trabaja en establecer la ruta de escape responsables, mientras mantiene comunicación con las autoridades de Sinaloa, que desplegaron un operativo terrestre y aéreo para ubicar a los tiradores.

TE RECOMENDAMOS: Amplía derechos sucesorios SCJN aprueba que concubinos puedan reclamar pensión tras fallecimiento de pareja

Tras la agresión contra dos diputados locales en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con las autoridades estatales, colabora en el desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.



Se dispuso una célula especializada en… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 28, 2026

Durante la agresión, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Al repeler la agresión, un escolta, identificado como Gonzalo Quintero Baca, también resultó lesionado, aunque se reporta estable.

Según reportes, el ataque ocurrió mientras circulaban en un vehículo tras salir de una sesión en el Congreso del Estado.

Por separado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se puso en contacto con la fiscal estatal, Claudia Sánchez Kondo, para que “se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos”.

A través de la red social X, agregó que también ordenó al secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, supervisar directamente la atención médica que se brinda a las víctimas .

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr