PT expresó su respaldo a sindicatos del sector educativo, científico y del Nacional Monte de Piedad

El diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Jorge Armando Fugio Ortiz Rodríguez, manifestó su respaldo y solidaridad con trabajadores organizados en sindicatos de los sectores educativo, científico y de investigación, así como con empleados del Nacional Monte de Piedad, al señalar que enfrentan condiciones laborales que calificó de inaceptables.

En conferencia de prensa, acompañado por representantes sindicales, el legislador denunció la precarización laboral, el estancamiento salarial y presuntas irregularidades en el ejercicio del presupuesto público, situaciones que —advirtió— podrían derivar en movilizaciones o huelgas.

“Los planteamientos son muy claros: no puede ni debe haber en este país trabajadores que estén ganando menos del salario mínimo y, lamentablemente, son miles los que están en esa situación en el sector público. Eso no debe seguir ocurriendo”, afirmó.

Fugio Ortiz sostuvo que se requiere un incremento salarial de emergencia, así como garantizar seguridad social y estabilidad laboral para este sector de trabajadores.

El diputado también subrayó la necesidad de asegurar que el presupuesto aprobado para educación, ciencia y tecnología sea ejercido de manera adecuada.

“Además de pedir que se siga incrementando el presupuesto, estamos solicitando que el presupuesto asignado realmente se ejerza, porque se han denunciado casos donde recursos aprobados no se han utilizado o se han destinado a otros fines”, señaló.

A la conferencia acudieron representantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAN), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México (SUCOLMEX), de los sindicatos de trabajadores y académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACH y STAUACH), del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (STIMTA), del Sindicato Auténtico Independiente de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Puebla (SITUTP), del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), del Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos para la Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC-Salud), así como del sindicato del Nacional Monte de Piedad.

MSL