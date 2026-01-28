PT reitera compromiso de continuar en alianza

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados aseguró que asume con “responsabilidad histórica” su papel dentro del movimiento de la Cuarta Transformación (4T), al considerar que, si bien la pluralidad y el debate fortalecen, la división únicamente beneficia a quienes apuestan por el retroceso.

En un posicionamiento dijo que su actuación en el Congreso seguirá guiándose por los principios de la 4T y por el interés superior de la nación, al tiempo que sus legisladores señalaron no ser ajenos a “campañas de desprestigio” ni a intentos de desinformación o fractura del proyecto político que respaldan.

En el documento, el PT en San Lázaro expresó su respaldo “al 100 por ciento” a la Presidenta de México, al señalar que acompañan su liderazgo, visión de Estado y compromiso con la justicia social, la soberanía y el bienestar del país.

El Tip: Luis Armando Melgar, senador del PVEM, dijo que no votarán una reforma que “busca un partido único. Somos aliados, no paleros”.

Asimismo, afirmaron estar “al 200 por ciento con el pueblo de México”, al definirse como vanguardia y “locomotora ideológica” de la 4T, impulsando causas populares, defendiendo derechos conquistados y profundizando los cambios desde el Poder Legislativo.

Con ello, la bancada del PT reiteró su lealtad al proyecto de nación que —indicaron— encarna la 4T, en medio de un contexto político donde han surgido versiones sobre posibles tensiones internas en las fuerzas que integran el movimiento.

A unos días del arranque del periodo ordinario de sesiones, en el que se discutirá la reforma electoral, la fracción expresó su compromiso de mantenerse en la coalición Seguimos Haciendo Historia, junto con Morena y el PVEM para consolidar la unidad, lealtad y claridad política para lograr la transformación profunda que demanda el pueblo de México.

El coordinador parlamentario, Reginaldo Sandoval, dijo que el PT asume su responsabilidad histórica bajo el entendido de que la división sólo beneficia a quienes apuestan por el retroceso.