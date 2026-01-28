Se contradicen por avance de la electoral

Ricardo Monreal, líder de diputados, ayer, en conferencia de prensa │ La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ayer, en un acto en la Cámara.

Legisladores de Morena expresaron contradicciones en cuanto a las negociaciones con sus aliados, el PVEM y PT, respecto a la reforma electoral, que encabeza la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, pues mientras el líder de los diputados federales, Ricardo Monreal Ávila, indicó que hay avances, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, reconoció que el diálogo está “atorado”.

Castillo Juárez advirtió que no habrá propuesta formal de reforma electoral mientras no exista consenso entre los partidos de la coalición gobernante, aunque descartó riesgos de ruptura en la alianza con el PVEM y el PT, pese a las tensiones que han retrasado avances en acuerdos para la presentación de la iniciativa que, se prevé, ocurra en febrero.

“Desde luego hay una comunicación permanente, y lo que sí yo insisto es que se están trabajando los consensos y mientras no haya consenso, pues no habrá una propuesta formal de reforma electoral”, afirmó la legisladora, al reconocer que persisten diferencias entre Morena y sus aliados sobre el contenido de la enmienda constitucional.

El Dato: Monreal Ávila rechazó que esté preparando alguna iniciativa paralela de reforma electoral, como se difundió, y dijo que se someterá a la iniciativa que se presente.

Cuestionada en entrevista sobre si observa “focos rojos” de que la alianza pueda romperse ante la falta de acuerdos y los problemas que enfrentan a nivel local con el PVEM y el PT en estados, Castillo Juárez fue enfática en rechazarlo.

“Yo no veo en realidad ningún riesgo y siempre estaremos trabajando a favor de la unidad, y en ese sentido, pues hasta que no haya una propuesta real donde estemos de acuerdo, pues esto no se estaría realizando”, dijo.

Por separado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro indicó que está avanzando el trabajo en la negociación que se lleva a cabo en Gobernación.

“Estoy enterado que ha habido reuniones de manera reiterada con el PT y el Partido Verde, así como con Morena en las últimas dos semanas. Incluso hoy (ayer) hablé con la secretaria de Gobernación, y me dijo que van bien los trabajos de acercamiento, de deliberación con el PT y el Verde”, señaló en conferencia de prensa.

Añadió que la funcionaria se mostró “muy optimista” y que le dijo “que van bien las cosas”, además de rechazar alguna “posibilidad de ruptura” en la coalición de los tres partidos.

“Estamos claros de que lo que vayamos a consensar, es lo que vamos a presentar aquí en el Congreso de la Unión. Yo estoy optimista por que haya reforma, pero también soy muy realista. Yo atiendo la matemática parlamentaria: si no tenemos al PT y al Verde no tenemos reforma constitucional. Si no tenemos uno de los dos, no hay reforma constitucional.

“Es muy claro, y por eso el ejercicio, este trabajo, esta labor que está realizando la secretaria Rosa Icela es encomiable, porque está intentando buscar los caminos de entendimiento y construir la iniciativa con el PT, con el Verde y con Morena. Si no, de lo contrario, no habría posibilidades”, expuso.

Monreal Ávila también reconoció que el tiempo es una presión: “Se intenta construir la reforma para la aplicación inmediata, por eso es el plazo que nos está presionando, porque son, si mal no recuerdo, 90 días antes de iniciar el proceso. Tendríamos que tenerla 90 días antes. Toda la reforma constitucional, la reforma legal”.

PT reitera compromiso de continuar en alianza

› Por Claudia Arellano

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados aseguró que asume con “responsabilidad histórica” su papel dentro del movimiento de la Cuarta Transformación (4T), al considerar que, si bien la pluralidad y el debate fortalecen, la división únicamente beneficia a quienes apuestan por el retroceso.

En un posicionamiento dijo que su actuación en el Congreso seguirá guiándose por los principios de la 4T y por el interés superior de la nación, al tiempo que sus legisladores señalaron no ser ajenos a “campañas de desprestigio” ni a intentos de desinformación o fractura del proyecto político que respaldan.

En el documento, el PT en San Lázaro expresó su respaldo “al 100 por ciento” a la Presidenta de México, al señalar que acompañan su liderazgo, visión de Estado y compromiso con la justicia social, la soberanía y el bienestar del país.

El Tip: Luis Armando Melgar, senador del PVEM, dijo que no votarán una reforma que “busca un partido único. Somos aliados, no paleros”.

Asimismo, afirmaron estar “al 200 por ciento con el pueblo de México”, al definirse como vanguardia y “locomotora ideológica” de la 4T, impulsando causas populares, defendiendo derechos conquistados y profundizando los cambios desde el Poder Legislativo.

Con ello, la bancada del PT reiteró su lealtad al proyecto de nación que —indicaron— encarna la 4T, en medio de un contexto político donde han surgido versiones sobre posibles tensiones internas en las fuerzas que integran el movimiento.

A unos días del arranque del periodo ordinario de sesiones, en el que se discutirá la reforma electoral, la fracción expresó su compromiso de mantenerse en la coalición Seguimos Haciendo Historia, junto con Morena y el PVEM para consolidar la unidad, lealtad y claridad política para lograr la transformación profunda que demanda el pueblo de México.

El coordinador parlamentario, Reginaldo Sandoval, dijo que el PT asume su responsabilidad histórica bajo el entendido de que la división sólo beneficia a quienes apuestan por el retroceso.