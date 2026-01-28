Segob citará a 225 afectados de descarrilamiento de Interoceánico para ofrecer reparación integral

El subsecretario de Gobernación en la Mañanera del Pueblo.

A partir del siguiente lunes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación citará a 225 personas que resultaron afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales del año pasado, a fin de poner a su disposición las opciones para la reparación integral del daño, sobre el cual cada persona tendrá la decisión de si lo acepta o no.

Tras conocerse el primer dictamen para conocer la causa del siniestro ferroviario, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación aseguró durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que desde el primer momento se implementó un esquema de atención integral para las víctimas y sus familias, marcando como prioridad su salud, recuperación y un acompañamiento incluso hasta el ámbito judicial.

Reportó que para brindar esta atención, a partir del lunes se iniciará con la localización de las víctimas y familiares para darles una cita e iniciar así con el proceso de reparación.

Comentó que el Tren Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la FGR.

Dentro de esto, se comentó que las víctimas podrán elegir entre las opciones que la Fiscalía ponga a su disposición para la resolución de las controversias.

Especificó que cada persona podrá elegir si acepta la mesa de trabajo y la reparación que ofrecerá la Comisión; además se les planteará una solución por parte de la aseguradora del Corredor.

Puntualizó que la atención se hará en las comunidades de cada afectado, para así no tengan que desplazarse. Aunado a esto, sostuvo que se eliminarán trámites burocráticos.

En cuanto al apoyo económico que se le brindará a los afectados, comentó que será ajustado según cada caso, por lo que no recibirán el mismo monto.

FGR