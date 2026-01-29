Depende de las solicitudes envío de petróleo a Cuba

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias dependerá de las solicitudes que se presenten, y reiteró que tanto esa vía como la contractual son decisiones soberanas de México.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, afirmó.

En conferencia explicó que, en el caso de los contratos, es Petróleos Mexicanos (Pemex) la que determina los tiempos de envío conforme a los términos pactados.

“Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba, una es a través de contratos que establece Pemex con alguna institución del gobierno cubano, ésa es una vía y ahí en ese contrato, que es lo que yo dije, Pemex determina, pues de acuerdo con el contrato, cuándo se envía.

“La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla. Entonces, por eso digo que es una decisión soberana de México, el enviar ayuda humanitaria y con Pemex en términos del contrato cuándo envía”, explicó.

Finalmente, Sheinbaum rechazó haber confirmado una suspensión de exportaciones y atribuyó esa versión a interpretaciones derivadas de una nota periodística internacional.

“Yo nunca hablé de si se había suspendido o no, eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa, porque es ayuda humanitaria. Y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Y son decisiones soberanas”, dijo.