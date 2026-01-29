Exdirector usó al CIDE contra opositores de 4T

El exdirector del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, incurrió en contrataciones realizadas fuera de la norma para hacerse de un equipo que emprendiera investigaciones en contra de los “enemigos” de la 4T y el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo aseguró Patrick Inglis, investigador del CIDE, quien, en entrevista con La Razón, contó que en 2023 Romero realizó contrataciones que, en su caso, no pasaron por el concurso de admisión marcado en la normativa interna.

El Dato: El investigador dijo no tener intención de emprender acciones legales en contra de Romero, sino mejor reconstruir la institución para “mejorar la sociedad mexicana”.

Posteriormente, dijo, el exdirector le pidió formar parte de un equipo que realizara indagatorias contra personajes académicos y de otros sectores que se oponían o llegaron a criticar al gobierno morenista, luego de que la entonces titular del extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, expuso una presunta red de intereses que partió del CIDE y en la que estaban involucrados medios de comunicación, exministros de la Corte, académicos y otros.

“Ella presentó en la mañanera de AMLO una imagen con una red compleja de los enemigos del Estado, del gobierno, y hubo nombres de profesores del CIDE en ese momento. Luego, en octubre o noviembre de 2023, él me llamó a su oficina con otras personas que fueron parte de su equipo para hablar de la posibilidad de hacer una investigación contra esa gente.

“Yo llegué tarde a esa reunión y cuando lo hice, él hablaba de la necesidad de hacer una investigación contra sus enemigos, como Catherine Andrews, Carlos Bravo Regidor, Jorge Aparicio, que fueron mis colegas y suyos. Yo estudio los temas de las riquezas de las élites en el mundo y él pensó que yo sería la persona para hacer esta investigación (…) La idea era investigar los usos de recursos públicos, sus redes sociales y diferentes grupos poderosos en el país contra la 4T, Morena”, dijo.

Incluso mencionó que le mostró conversaciones que sostuvo con la exdirectora del Conacyt para abordar esta estrategia contra los enemigos de la 4T y el gobierno obradorista y así tener argumentos para sostener las acusaciones.

“Él (Romero) nos mostró en esa reunión sus mensajes con Álvarez-Buylla, en el que mencionó mi nombre, sin avisarme antes, ya estaba poniendo la responsabilidad de esta operación. Yo le dije en ese momento: ‘Voy a ver, pero más tarde’; en la noche tomé la decisión de que no podía hacerlo”, dijo Inglis.

Aseguró haberse negado de inmediato a formar parte de dicho equipo, lo que hizo que Romero Tellaeche lo hiciera a un lado, lo cual confirmó para abril de 2024 cuando el exdirector le expresó directamente que quería echarlo del Centro.

Esta no fue la única ocasión en que pidió a los investigadores secundarlo en sus planes, sino que en otro momento también le pidió votar a favor de sus propuestas ante el consejo académico, como hacer que los “votos” de los participantes fueran abiertos y no cerrados, para así saber qué posición expresó cada uno, lo cual no respaldó y esto derivó en que se robusteciera la rispidez entre ambos.

Inglis dijo haber conocido que el plan de Romero Tellaeche fue correrlo para la evaluación que se le realizará este año.

“Yo tomé la decisión para salir de su equipo por mis razones, pero hubo otro caso de su equipo que, ahora sé, fue muchísima gente que nunca estuvo de acuerdo con él y su forma de liderar, pero por sus propias razones no pudieron pronunciarse contra él”, declaró.

Claudia: “No olviden que su educación la paga el pueblo”

› Por Yulia Bonilla

Tras los cambios en la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el hecho de que se trate de un ente autónomo, no significa que no debe vincularse con el desarrollo del país, por lo que además, pidió no olvidar que la educación es pagada con recursos públicos.

Consideró que durante mucho tiempo, el CIDE se orientó al “neoliberalismo”, pero ahora se busca que abone al desarrollo del país, sin intervenir en su libertad de expresión y de cátedra, debido a que también reciben financiamiento público.

“Obviamente, lo que queremos de las instituciones académicas y de estos centros de investigación es que tengan mucho mayor cercanía con los problemas nacionales y que ayuden al desarrollo.

“Todas estas instituciones tienen financiamiento público. Son autónomas, pero eso no quita que busquemos la manera de que haya mucho mayor vínculo con el desarrollo del país y con los problemas de la nación. Que no olviden nunca que quien les paga su educación es el pueblo”, dijo.

Así, comentó que los estímulos académicos que se entregaban condujo a un esquema de trabajo “individualizado” y generó competencia entre la comunidad.

La mandataria sostuvo que no tuvo que ver en el cambio de la dirección del Centro: “Son decisiones en las que como Presidenta no participo directamente, y fue una decisión que se tomó en la Secretaría (de Ciencia)”.

ACLARAN. Por la noche, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) dijo que la destitución de José Antonio Romero Tellaeche se sustenta en términos de su responsabilidades administrativas, por “no presentar el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del centro, previo a su presentación ante el órgano de gobierno”.

“Aunado a ello, la comunidad de estudiantes, trabajadores e investigadores del CIDE dieron a conocer, en reiteradas ocasiones y de manera pública, su descontento por la conducción de la anterior dirección general”, señaló. Recordó que la titular de Secihti, Rosaura Ruiz, designó a Lucero Ibarra en su lugar.