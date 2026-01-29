FBI operó aquí la detención de exatleta: WSJ

La detención en México del exatleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, uno de los 10 más buscados por EU, ocurrió bajo una operación secreta, reportó la noche de este miércoles el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Si bien se pretendía que el operativo se mantuviera en secreto, señala WSJ, ya que las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en acciones policiales en su territorio, el director del FBI, Kash Patel, lanzó una bomba en redes sociales: “Nuestros equipos de respuesta a emergencias del FBI ejecutaron con precisión, disciplina y total profesionalismo junto con nuestros socios mexicanos para traer a Ryan James Wedding para enfrentar la justicia”.

El Dato: The Wal Street Journal observó en su artículo que Trump ejerce presión sobre México para permitir que Estados Unidos ataque a los cárteles de la droga en el país.

La entrega de Wedding “fue resultado directo de la presión aplicada por las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses trabajando en estrecha coordinación y cooperación”, dijo Ronald Johnson, embajador de EU en México.

El propio Patel estuvo en la Ciudad de México (CDMX) la semana pasada, para realizar una visita de alto perfil y trabajando silenciosamente con socios mexicanos en toda la operación para arrestar a Wedding, revelaron funcionarios estadounidenses a WSJ.

Para el WSJ, Wedding “de repente se quedó sin opciones” y “para cuando las fuerzas de seguridad lo atraparon en México”, miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI (Buró Federal de Investigaciones), ya estaban involucrados.

44 años de edad tiene Ryan Wedding

El diario señala que las circunstancias que rodearon el arresto del canadiense marcan un momento de alta tensión entre ambos países tras el ataque estadounidense a Venezuela a principios de enero: “Desde entonces, el presidente Trump ha amenazado con realizar ataques terrestres contra los cárteles mexicanos, una medida que encendió las alarmas entre altos funcionarios mexicanos”.

“El FBI está mapeando más objetivos en México y apunta a operaciones conjuntas con fuerzas mexicanas contra los principales objetivos del narcotráfico”, dice.