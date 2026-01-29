PAN pide reforzar vacunación contra sarampión en escuelas, mercados y espacios públicos

Ante el incremento de casos de sarampión, la diputada panista, Frida Guillén, urgió al Gobierno a reforzar las estrategias de vacunación y ampliar la aplicación de dosis en escuelas, mercados y espacios públicos con alta concentración de personas.

La legisladora advirtió que la capital del país podría convertirse en un foco de transmisión del virus si no se actúa con mayor contundencia, y señaló lo que calificó como una respuesta insuficiente de las autoridades sanitarias locales y federales.

Guillén expresó preocupación por la detección de un brote en la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que —dijo— evidencia que la campaña de vacunación no ha tenido el alcance necesario.

“Los jóvenes, junto con los niños, adultos mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad son los más afectados por el déficit de acceso a una vacuna contra el sarampión”, afirmó.

Imagen ilustrativa de una vacuna ı Foto: Especial

De acuerdo con la diputada, entre el 20 y el 28 de enero de 2026 se registró un aumento importante de casos a nivel nacional. Señaló que en la Ciudad de México la cifra habría pasado de 37 a 75 casos en un periodo de ocho días, lo que, subrayó, obliga a redoblar las acciones de prevención.

“Eso debe ponernos en alerta y redoblar esfuerzos sanitarios para evitar una pandemia como la de COVID-19”, sostuvo.

La legisladora panista también consideró que el sistema de salud capitalino debe estar preparado con camas, tratamientos y personal médico suficiente para responder a la demanda por zonas y alcaldías.

Asimismo, cuestionó posibles fallas en el abasto de biológicos. “Han pasado en otros momentos que no hay vacunas, no llegan o simplemente el gobierno no las compró a tiempo; eso es negligencia criminal y basta de solapar a autoridades incompetentes”, expresó.

La diputada llamó a implementar jornadas intensivas de vacunación y campañas de información dirigidas a la población para contener la propagación del virus.

Biológico de la Jornada de Vacunación contra el sarampión en Campeche, en julio de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

