¿A partir de cuándo abre la plataforma de Jóvenes construyendo el futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro brinda un apoyo económico mensual a las y los jovenes que no cuenten con un empleo formal y busquen tener una capacitación en algún trabajo de su preferencia.

De acuerdo con programas del bienestar, en la convocatoria se brindaran al menos 36 mil espacios que se encontraran principalmente en espacios de alta vulnerabilidad y rezago.

El Programa @JovConFuturo continúa como un derecho de las y los jóvenes. Atiende a todas y todos, pero principalmente a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/8qT8nQfDPJ — STPS México (@STPS_mx) January 31, 2026

¿Cuándo es el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad pueden registrarse en la plataforma oficial del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en cualquier momento del año, ya que el registro como aspirante permanece abierto de forma permanente. Por ello, las autoridades recomiendan completar el proceso de inscripción con anticipación.

No obstante, el domingo 1 de febrero de 2026 iniciará el primer periodo de vinculaciones del año, etapa en la que las y los aprendices podrán postularse a los centros de trabajo disponibles para comenzar su proceso de capacitación laboral.

Las personas que ya cuenten con su registro activo podrán consultar, a partir de esa fecha, el Mapa de Focalización, donde se muestra cuántos espacios fueron habilitados por municipio, así como los centros de trabajo participantes. Una vez identificada una opción de interés, podrán postularse directamente desde la plataforma.

Tras realizar la postulación, las y los aspirantes deberán estar atentos a los medios de contacto proporcionados durante el registro, ya que los centros de trabajo pueden comunicarse —generalmente por llamada telefónica— para convocar a una entrevista o confirmar la aceptación al programa.

¿Como te puedes registrar?

La plataforma oficial del programa —accesible en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx— permite a los aspirantes:

Crear y completar un perfil, con datos personales y documentación requerida.

Explorar los centros de trabajo disponibles cuando se habiliten las vinculaciones.

Postularse y esperar la respuesta de los centros en un periodo que suele ser de hasta cuatro días naturales.

Quienes no sean aceptados en su primera opción podrán postularse nuevamente a otros centros sin perder su registro previo.

¿Cuáles son los requisitos?

Para participar en la vinculación del 1 de febrero, los interesados deben:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar estudiando ni trabajando en el momento de la postulación.

Estar registrados previamente en la plataforma digital del programa.

Los aprendices reciben un apoyo mensual de 9,582 pesos, monto ajustado con base en el salario mínimo vigente, durante todo el periodo de capacitación. Además, cuentan con seguro médico del IMSS desde el inicio de su participación

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL