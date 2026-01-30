¿Cuánto cuesta la revalidación vehicular 2026 y qué descuentos aplican?

A partir de febrero inició en el estado de Chihuahua el programa de revalidación vehicular 2026, un trámite obligatorio para los propietarios de automóviles, el cual contempla descuentos por pronto pago durante los primeros meses del año, informó la Secretaría de Hacienda estatal.

De acuerdo con las autoridades, el costo de la revalidación varía dependiendo del modelo del vehículo y del mes en que se realice el pago, siendo febrero el periodo con los mayores descuentos. El pago incluye el derecho de control vehicular, la expedición de la tarjeta de circulación, la aportación a la Cruz Roja y el Impuesto Universitario.

Estos son los costos con descuento en febrero

Durante febrero, los contribuyentes pueden acceder a las tarifas más bajas del año. Los montos son los siguientes:

Vehículos modelo 2021 a 2027 : 2,325 pesos

2016 a 2020 : 2,272 pesos

2011 a 2015 : 2,068 pesos

2006 a 2010 : 1,915 pesos

2001 a 2005 : 1,762 pesos

1996 a 2000 : 1,660 pesos

1995 y anteriores: 1,507 pesos

Descuentos en marzo y abril

En marzo, los costos incrementan de manera gradual, aunque aún se mantiene un descuento respecto al precio base. Para abril, último mes con beneficios, las tarifas vuelven a subir, pero continúan siendo menores a las que se aplican una vez concluido el periodo de descuentos.

Las autoridades estatales advirtieron que a partir de mayo se eliminarán los descuentos y el pago de la revalidación se realizará a tarifa general, además de que podrían generarse recargos por incumplimiento.

Dónde y cómo pagar

El trámite puede realizarse a través de distintos canales habilitados por el Gobierno del Estado:

Plataforma digital oficial para generar la referencia de pago.

Oficinas de Recaudación de Rentas en todo el estado.

Pago vía WhatsApp, mediante el número oficial de la Secretaría de Hacienda.

Kioscos, bancos y tiendas de conveniencia autorizadas.

En municipios como Hidalgo del Parral, los módulos de Recaudación de Rentas operan en horarios establecidos para facilitar la atención presencial.

La Secretaría de Hacienda exhortó a los propietarios de vehículos a aprovechar los descuentos por pronto pago, especialmente durante febrero, y a verificar que no existan adeudos de años anteriores para evitar contratiempos. Cumplir con la revalidación en tiempo y forma permite evitar multas, recargos y sanciones posteriores.

