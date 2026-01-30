Daniel Arizmendi: ¿Cuándo sale de prisión?

Tribunal Federal concede ampara a "El Mochaorejas" por presuntamente haber sido víctima de tortura

A casi tres décadas de su captura, Daniel Arizmendi López, alias El Mochaorejas, sigue sin una fecha clara de salida de prisión, pese a recientes resoluciones judiciales que han modificado parte de su situación legal.

El secuestrador que aterrorizó a México en los años 90, famoso por mutilar orejas de sus víctimas para exigir rescates, fue detenido el 17 de agosto de 1998 y ha permanecido recluido desde entonces.

El 24 de diciembre de 2025, una jueza federal —Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México— dictó una sentencia absolutoria en uno de los procesos por secuestro en su contra, al considerar que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) eran insuficientes para acreditar su responsabilidad en ese delito.

En este mismo fallo, se reconoció que Arizmendi ya había compurgado la pena de ocho años impuesta por el delito de delincuencia organizada en ese expediente, por lo que la magistrada ordenó su libertad inmediata respecto a esa causa penal.

¿Por qué no sale de prisión?

Aunque existe esa orden de libertad, Daniel Arizmendi no ha salido de la cárcel porque la resolución solo aplica para este proceso específico.

El exsecuestrador enfrenta otros procesos y condenas vigentes, que en conjunto suman decenas de años de prisión por delitos como homicidio agravado, posesión de armas y otros cargos federales y estatales.

Arizmendi permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 14 (Durango), donde seguirá mientras las autoridades judiciales resuelven los demás procesos en su contra y, en su caso, la Fiscalía General de la República (FGR) decide si impugna la resolución del pasado diciembre.

