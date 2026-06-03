Presidencia lanza ‘Derecho de Réplica’ para responder información que considere inexacta

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó el nuevo segmento informativo “Derecho de Réplica”, un espacio que, según explicó, busca abrirse a medios de comunicación y a la ciudadanía para aclarar y contrastar información difundida en el debate público.

Durante la presentación, Alcalde explicó que este espacio se enmarca en los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho de réplica, establecidos en la Constitución.

Subrayó que la libertad de expresión tiene una dimensión individual: el derecho a emitir ideas y opiniones, y una colectiva, que garantiza el derecho de la sociedad a recibir información plural.

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A partir de esa dimensión colectiva, señaló, se deriva el derecho a la información y el derecho de réplica, este último reconocido en el artículo 6 constitucional y regulado por una ley específica desde 2015.

#VIDEO | Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la Presidencia, presentó la sección "Derecho de Réplica", en donde, afirma, se combatirán "narrativas falsas"



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En ese sentido, recordó que este derecho permite a personas o instituciones solicitar la publicación de aclaraciones frente a información inexacta o falsa que les cause afectaciones.

Alcalde sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evolucionado en su interpretación del derecho de réplica, al pasar de una visión centrada únicamente en la protección del honor individual a una concepción con dimensión colectiva y función democrática.

“Hoy el derecho de réplica tiene una función social”, expuso, al señalar que este mecanismo busca corregir asimetrías informativas, equilibrar el debate público y combatir la desinformación “no a través de la censura, sino del contraste de información”.

En su exposición, añadió que desde la perspectiva institucional también se reconoce el derecho de las instituciones públicas a responder sobre información que consideren inexacta, particularmente cuando se trata de asuntos de interés público.

El nuevo segmento, dijo, funcionará como un espacio que se llevará a cabo todos los miércoles a las 17:00 horas, para presentar temas específicos, tras lo cual se abrirá una ronda de preguntas por parte de representantes de medios de comunicación, con el objetivo de ofrecer aclaraciones directas de los funcionarios responsables.

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MSL