Oaxaca, en mira mundial, con hallazgo arqueológico

El gobernador Salomón Jara evaluó que el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo es el descubrimiento más relevante de los últimos 10 años en México y es un orgullo que se haya localizado en Oaxaca, estado que se coloca como referente cultural mundial.

“Estamos viviendo un hecho histórico” que confirma la grandeza de las civilizaciones mesoamericanas de la cultura zapoteca. Además, estos hallazgos ayudan a recordar de dónde venimos y quiénes somos como pueblo, señaló en entrevista con La Razón.

“Con este hallazgo, Oaxaca vuelve a estar en la mirada internacional y se coloca como referente cultural no sólo en México, sino a nivel internacional. Y hoy le decimos a todo el mundo que aquí está buena parte de la historia de la humanidad”, dijo.

El gobernador y la secretaria de Cultura recorrieron ayer el sitio arqueológico. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

El mandatario estatal afirmó que su administración trabaja con la convicción de enaltecer las culturas, para dejar atrás los tiempos en que eran vistas como piezas de exhibición.

“Hoy nos dan vida y sentido de pertenencia. Atrás quedaron los tiempos en que el racismo estructural nos hizo creer que nuestras raíces eran motivo de vergüenza; hoy se reconocen, celebran y reivindican”, agregó.

Dijo que por su alto nivel de conservación hace falta la restauración, lo cual llevará entre nueve o 10 meses para que la gente tenga acceso y la pueda visitar.

“Esta tumba data del año 600. O sea, tiene mil 400 años, imagínate. Y se vuelve todavía más importante por su alto nivel de conservación, pero además, hace falta todavía la restauración, se van a llevar aproximadamente nueve o 10 meses para poder restaurarlo, habilitarlo y darle toda la atención que merece y para que se abra al público”, dijo el gobernador.

Jara Cruz destacó que luego de pláticas con la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, se tomó la decisión de abrir al público el sepulcro y se podrá visitar en el mes de octubre o noviembre.

“Entonces, hemos acordado con la Secretaría de la Cultura, nuestra amiga la secretaria Claudia Curiel, para que se abra al público y nos dijo que sí. Se va a abrir como en octubre o noviembre y pues es una cosa muy importante.

“Pero ya hay indicaciones y hay instrucciones de parte de la Presidencia de la República que los arqueólogos, antropólogos, todos los que tienen que ver con el estudio, la restauración, todo lo que tiene que ver con este hallazgo, van a estar trabajando de aquí hasta noviembre y ya después podemos informar con más exactitud. Yo creo que, por octubre, septiembre, ya se informará cuándo se abre esta tumba”, añadió.

Mencionó que, en la zona, se realizan trabajos para proteger, conservar y dignificar el patrimonio de las comunidades de Oaxaca, las cuales son las primeras guardianas de la memoria histórica.

El sepulcro —que data del año 600 d.C.— tiene cinco metros de longitud, entre 1.5 y tres metros de ancho y una altura de dos metros; estaba destinado para resguardar y venerar un ancestro de alto rango. En la entrada se aprecia un búho asociado con la noche, el poder y la muerte; debajo de dicha figura hay un hombre zapoteco, a quien posiblemente se dedicó la tumba.

El lugar está rodeado por un friso, lápidas grabadas con nombres calendáricos, así como figuras labradas por un hombre y una mujer, que posiblemente son los guardianes del recinto, además de un mural que, en la cámara, representa una procesión de la práctica ceremonial zapoteca.

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han señalado que el recinto es de gran importancia arquitectónica por sus símbolos, significados y significantes, que desmitifican la idea de que los conquistadores civilizaron al pueblo.

La Tumba 10 de Huitzo está decorada en su entrada con un búho, que en la cultura zapoteca simboliza la noche y la muerte, en tanto que su pico cubre el rostro estucado y pintado de un señor zapoteca, posible retrato del antepasado al que se dedicó y al que sus descendientes recurrían como intercesor con las divinidades.