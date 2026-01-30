Por alza operan filtros como en pandemia

Aspecto de una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión, en Campeche, el pasado 12 de julio.

En respuesta al repunte de casos de sarampión en México y en el continente, comunidad y autoridades sanitarias han intensificado acciones preventivas que incluyen filtros sanitarios, campañas de vacunación y verificación del esquema de vacunación en menores para contener la transmisión del virus y proteger a la población vulnerable, esto en algunas escuelas, líneas de transporte y hasta en centros deportivos.

El brote, que comenzó en febrero de 2025 en Chihuahua y se ha extendido a 277 municipios de todo el país, ha llevado a que peligre el estatus de país libre de la enfermedad otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ante el alza de casos, las entidades han respondido reforzando la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención.

En Oaxaca los servicios de salud han asegurado el abasto de biológicos y exhortan a la población a verificar sus cartillas para completar el esquema de vacunación en menores y adultos sin antecedentes.

El Dato: diputados del PRI y el PAN pidieron implementar módulos de vacunación en escuelas, así como en mercados y espacios públicos.

En Puebla se activó un cerco sanitario que incluye la intensificación de la vacunación desde los seis meses de edad hasta adultos de 49 años sin registro previo de inmunización, como parte de un protocolo epidemiológico para prevenir brotes comunitarios.

Aunado a los filtros sanitarios, algunas ciudades han abierto puntos de vacunación accesibles para facilitar que las familias completen los esquemas de inmunización de sus hijos y evitar contagios.

En Jalisco se habilitaron múltiples puntos en unidades de la Cruz Verde para aplicar la vacuna gratuita contra el sarampión a personas menores de 49 años con esquemas incompletos.

Los planteles de preescolar en Tapachula, Chiapas, mantienen de forma permanente filtros sanitarios como parte de las acciones preventivas para evitar brotes de la enfermedad conocida como mano, pie y boca, asociada al virus Coxsackie.

Las medidas se aplican diariamente desde el ingreso de niñas y niños a las aulas, donde el personal docente realiza una revisión general de salud y apoya en la aplicación de gel antibacterial, como parte de los protocolos establecidos.

En Chihuahua operadores del transporte público y foráneo en Ciudad Juarez reconocen que, aunque el sarampión suele asociarse más con población infantil, su actividad los coloca en contacto diario con cientos de personas, lo que los obliga a extremar cuidados.

José Luis Hernández, chofer de autobús en esa ciudad fronteriza, dijo a La Razón: “Nos avisaron que estuviéramos pendientes si veíamos a algún niño con fiebre o ronchitas, pero la verdad es que nosotros no podemos negar el servicio. Lo que sí hacemos es traer gel, limpiar pasamanos y usar cubrebocas cuando hay mucha gente. Uno está expuesto todo el día.”

Y agregó que en el caso del transporte escolar, donde también labora, “sí nos pidieron revisar que los papás lleven la cartilla de vacunación al corriente. Si un niño viene enfermo, se le reporta a la escuela. Nosotros transportamos a muchos pequeños en espacios cerrados y el contagio puede ser rápido”.

Rosa Isela Martínez, entrenadora deportiva, dijo que en Coahuila, “después de la pandemia aprendimos a cuidarnos más. Si vemos a alguien con síntomas muy evidentes, abrimos ventanas y tratamos de no cerrar tanto el espacio. Varios compañeros preguntaron si la vacuna del sarampión sirve para adultos, porque muchos no sabemos si la tenemos”.