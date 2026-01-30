Reinas Chulas no pegaron parejo

Dijeron algunos que la presencia en el Congreso capitalino de la compañía de teatro de cabaret Las Reinas Chulas fue algo así como un inocente espectáculo para promover al histórico edificio de Donceles como espacio cultural, en la famosa Noche de Museos. Sin embargo, aquello que representaron pisó más de un callo, lo que desencadenó un nuevo encontronazo entre oficialistas y opositores. Estos últimos, repudiaron que el recinto legislativo fuera “profanado” y también brincaron, porque consideraron que el show no repartió parejo sino que fue suavecito con la 4T. La puesta en escena recreó el agarrón de greñas entre diputadas, además de incluir alusiones no muy favorables sobre las panistas Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez. Bueno, la molestia escaló al grado que la coordinadora de los diputados del PRI, Tania Larios, acusó que quienes actuaron lo hicieron bajo la influencia de las drogas y el alcohol, por lo que el nivel de degradación, dijo, alcanzó límites inadmisibles. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Partidos zombi