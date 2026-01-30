Sheinbaum inaugura primera etapa de Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tijuana.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Primera Etapa de la Unidad Académica de Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y anunció que también se construirá una Unidad Académica en Mexicali, Baja California.

“Hoy es un día de fiesta porque las y los jóvenes de Tijuana tienen derecho a la educación superior en la Universidad Nacional Rosario Castellanos; y así como aquí en Tijuana, como ya dijo Mario (Delgado, secretario de Educación), vamos a abrir más preparatorias, más universidades y aprovecho para decirles que en Mexicali también vamos a abrir una Universidad Nacional Rosario Castellanos”, anunció.

Agregó que el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, será el encargado de coordinar la construcción de un puente peatonal para facilitar el acceso al nuevo plantel de la UNRC.

Recordó que cuando era estudiante de preparatoria hubo un movimiento de alumnos que no tuvo acceso a la educación superior y que la motivó a impulsar la lucha para garantizar que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, convicción que la acompaña ahora como Presidenta de México.

Hizo un llamado a las y los estudiantes de Tijuana para que no olviden que su educación es pagada por el pueblo de México, cuyos impuestos son bien utilizados por los gobiernos de la Cuarta Transformación para la construcción de más espacios educativos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, celebró que México tenga a la Presidenta de la educación y dio a conocer que solo en Tijuana aumentó 3 mil 500 nuevos lugares de bachillerato con la construcción y ampliación de nuevos planteles. Además, destacó que esta ciudad fronteriza pasó de ser el municipio con mayor número de egresados de secundaria que no tenían lugar en preparatoria, a tener garantizado un espacio de Educación Media Superior para todas y todos los jóvenes tijuanenses.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, agradeció el apoyo de las y los gobernadores para llevar la UNRC a todo el país.

La directora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, informó que la UNRC en tan sólo un año tiene estudiantes en mil 143 municipios con una matrícula superior a los 80 mil en niveles licenciatura y posgrado; destacó que en Baja California son 2 mil 594 estudiantes, de los cuales el 70 por ciento son mujeres.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que esta universidad llega para quedarse, para crecer y seguir transformando vidas. Por ello, dio a conocer que el Gobierno del Estado donó las tres hectáreas para la construcción de esta Unidad Académica donde se formarán profesionistas con conciencia social.

La estudiante de la primera generación de Derecho y Criminología, Abril Ruiz Sandoval, expresó que esta universidad es un sueño hecho realidad, destacó el nivel de participación de las mujeres y agradeció a la Presidenta por estas acciones para garantizar el acceso a la educación como un derecho.

La oferta educativa de la Unidad Académica de Tijuana de la UNRC es la siguiente: Ingeniería en Control y Automatización, así como las licenciaturas de Administración y Comercio; Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas; Ciencias de Datos para Negocios; Contaduría y Finanzas; Derecho y Criminología; Derecho y Seguridad Ciudadana; Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas; Economía y Desarrollo Sostenible; Humanidades y Narrativas Multimedia; Psicología; Relaciones Internacionales; Turismo, así como Urbanismo y Desarrollo Metropolitano.

