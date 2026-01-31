Baja violencia contra políticos, pero persiste un ataque cada día

A pesar de una reducción significativa en los índices de agresión, los políticos mexicanos siguen bajo fuego: en 2025 se documentaron 589 ataques contra autoridades, políticos y funcionarios públicos, lo que equivale a más de un hecho violento al día contra el círculo del poder. La cifra, aunque representa una disminución del 24 por ciento respecto a 2023, evidencia que la violencia política continúa siendo una constante alarmante en el país.

El más reciente episodio de esta tendencia ocurrió el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, donde el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, y la diputada local Elizabeth Montoya fueron víctimas de un ataque armado.

El Dato: Sinaloa, junto con entidades como Guerrero, Michoacán y Guanajuato, concentran históricamente el mayor número de agresiones contra funcionarios públicos.

Ambos resultaron heridos por impactos de bala y permanecen hospitalizados en estado delicado. Las autoridades federales no tardaron en señalar al responsable: una célula criminal de “Los Chapitos”.

Los datos de la organización Causa en Común revelan que si bien 2025 cerró con 589 casos de violencia contra figuras públicas que incluyen actos violentos contra la autoridad, asesinatos de funcionarios y homicidios de políticos, la comparación con años anteriores muestra una tendencia descendente pero no por ello menos preocupante.

En 2023, el año más violento del periodo analizado, se registraron 775 agresiones. La cifra descendió ligeramente a 593 en 2024, para alcanzar los 589 casos en 2025. “La reducción del 24 por ciento es significativa, pero no podemos normalizar que diariamente al menos una autoridad sea atacada o asesinada en México”, advierte el análisis de Causa en Común.

La serie histórica demuestra un incremento sostenido desde 2021, cuando se contabilizaron 438 ataques, alcanzando su punto máximo en 2023 con 775 casos. Este pico de violencia coincidió con la entrada en la fase más intensa de la competencia rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Un elemento que añade relevancia política al atentado es que un día antes del ataque, Sergio Torres Félix había denunciado públicamente la existencia de presuntos intereses políticos y presiones en la contienda por la dirigencia del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, solicitando elecciones libres.

Guillermo García, analista en materia de seguridad, señala que el aumento de la violencia política, especialmente a nivel local, evidencia cómo las estructuras criminales han logrado infiltrarse profundamente en el aparato estatal y ejercer influencia directa sobre las decisiones gubernamentales.

“Los grupos delictivos emplean el asesinato y la intimidación sistemática contra funcionarios públicos y cualquier actor que represente un obstáculo para sus intereses, como mecanismo para mantener su control sobre las instituciones que les permiten operar sin consecuencias legales”, afirma.

Explicó las motivaciones detrás de estos ataques: las organizaciones criminales buscan infiltrar las estructuras políticas e intimidar a quienes ocupan cargos públicos porque necesitan incidir en las operaciones gubernamentales y proteger sus intereses económicos, especialmente en el nivel municipal.

“El caso del ataque a las figuras políticas emecistas en Sinaloa, ilustra la vulnerabilidad que enfrentan las autoridades en estados donde el crimen organizado ha escalado su disputa territorial”, agrega García.

El especialista agrega que los cárteles han evolucionado hacia empresas criminales con presencia local que se dedican al robo de combustible, extorsión, homicidios por encargo y secuestros.

“Estas actividades ilícitas requieren un dominio territorial absoluto, lo que ha convertido el control de la política local en un componente estratégico fundamental para la continuidad de sus operaciones”, concluyó.

Ven a Los Chapitos detrás de ataque a legisladores de MC

Por Yulia Bonilla

Una célula del grupo criminal Los Chapitos, ligada al Cártel de Sinaloa (CDS), es señalada como la responsable del ataque cometido esta semana en contra de dos diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario adelantó durante la conferencia presidencial que el Gabinete de Seguridad federal ya se encuentra a cargo de la indagatoria del atentado que sufrieron el miércoles el dirigente estatal y diputado local del partido naranja, Sergio Torres Félix, y la legisladora Elizabeth Montoya Ojeda.

El Dato: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU ratificó ayer que la recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar continúa vigente.

“Sí, de eso vamos a informar pronto. Tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad de las instituciones del Gobierno federal. (Tuvo que ver) con una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto”, declaró el secretario.

Sin dar más detalles, García Harfuch mencionó que el hospital en el que ambos legisladores reciben atención se encuentra bajo resguardo.

El jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad federal atiende el ataque armado contra los diputados locales y afirmó que existe coordinación con el gobierno estatal para esclarecer los hechos. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional envió el mismo día a mil 600 agentes a Sinaloa para reforzar la seguridad en la región.

Elementos del Ejército y la GN vigilan el hospital al que fue trasladado el diputado Torres Félix, el miércoles. ı Foto: Cuartoscuro

Ambos diputados fueron emboscados en el automóvil en el que viajaban rumbo al aeropuerto de Culiacán, tras salir del Congreso local, por al menos tres sujetos armados que abrieron fuego en su contra, lo que les provocó lesiones por las que fueron trasladados a un hospital en donde su estado de salud fue reportado como delicado.

De acuerdo con el último reporte médico, Sergio Torres debe estar en observación, debido a que durante el ataque fue lesionado en la cabeza, por lo que se encuentra delicado, mientras que Elizabeth Montoya fue sometida a una cirugía debido a la gravedad de sus lesiones, y perdió uno de sus ojos.

10 mineros fueron reportados como desaparecidos

Este viernes, diputados emecistas y familiares de los legisladores heridos acudieron a una misa realizada en una parroquia de Culiacán, para pedir por la salud de las víctimas en donde el sacerdote también ofreció una oración por la paz y la tranquilidad del municipio y para que el “consuelo llegue” a aquellos que han padecido la violencia.

De acuerdo con las autoridades, la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa es encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y desde 2024 mantiene una guerra con La Mayiza, afín a Ismael El Mayo Zambada, tras la entrega de éste a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López.

TAMBIÉN EN PLAGIO. Respecto al secuestro de 10 mineros de la canadiense Vizsla Silver, desaparecidos desde la semana pasada en el municipio de Concordia, Sinaloa, el secretario subrayó en un mensaje a las familias que no se detendrán las labores de búsqueda.

Además, García Harfuch mencionó que desde las fuerzas federales ya se estableció un trabajo en coordinación con las autoridades del gobierno estatal.

“Esto ocurrió el 24 de enero, como sabemos. Primero, decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad —por instrucciones de la Presidenta— no vamos a parar en su búsqueda, estamos en búsqueda todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, y ya estamos participando también en la investigación”, dijo.

El secretario añadió que no hay un número específico de elementos destinados a este operativo, pero que en él participan miembros de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

“No hay como tal un número determinado. Como saben, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen un despliegue muy fuerte, obviamente, el Ejército Mexicano tiene ahí muchos más elementos y ya hizo también, el general secretario (Ricardo Trevilla), un reforzamiento en la zona”, declaró.

Aunque dijo que hasta el momento no se ha establecido contacto con la empresa canadiense para la que estos mineros trabajaban, aseguró que no se tiene conocimiento de que ya hubiera recibido amenazas, según los primeros reportes.

García Harfuch refirió que en la zona donde ocurrió el plagio de estas personas también opera una célula de Los Chapitos.

“Lo que tenemos es que no había habido una amenaza. En los primeros informes que tenemos, no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. Ahí en esta área opera una célula de Los Chapitos. Tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona, y también estamos en su búsqueda”, declaró.

Al plantearle si esto sería un caso de extorsión a gran escala, García Harfuch no lo confirmó y únicamente reiteró que la información conocida hasta ahora es que se privó de la libertad a una decena de personas, en referencia a que hasta ahora no se conoce que los criminales hubieran pedido algo a cambio de no plagiar a los mineros.

“Fue en una misma acción delincuencial donde privaron de la libertad a las víctimas, y es lo que tenemos hasta ahorita”, subrayó.

Luego de los hechos, la empresa encargada suspendió de manera temporal sus operaciones en el proyecto Pánuco, ubicado en Concordia.