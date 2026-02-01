Refuerzan operativo federal para localizar a 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Sinaloa reforzó el operativo de búsqueda para localizar a los 10 trabajadores mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal detalló que el despliegue suma mil 190 elementos de fuerzas federales y estatales, así como apoyo aéreo. “A partir de hoy se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda”, afirmó Rocha Moya.

De acuerdo con la información oficial, participan 800 efectivos del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 elementos de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan para labores de reconocimiento.

Por instrucciones de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. (@Claudiashein), y del General Ricardo Trevilla, Secretario de Defensa Nacional (@Defensamx1), a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) February 1, 2026

Los trabajadores, empleados de la minera canadiense Vizsla Silver Corp, fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero mientras se hospedaban en la zona serrana de Concordia. Según relataron familiares, un comando armado ingresó al fraccionamiento La Clementina alrededor de las 6:00 de la mañana y se los llevó por la fuerza.

Entre los desaparecidos, siete son originarios de Hermosillo, Sonora, uno más de Meoqui, Chihuahua, y hasta ahora no se ha tenido comunicación con ninguno de ellos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la apertura de una carpeta de investigación, luego de que el reporte fuera recibido el 24 de enero a través del número de emergencias 911. La dependencia señaló que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y se mantiene coordinación con autoridades estatales y federales.

Como parte de las diligencias, el 27 de enero se realizó un cateo autorizado judicialmente, mientras continúan los operativos en la región, considerada una de las zonas con mayor incidencia de desapariciones en la entidad.

Vizsla Silver confirmó posteriormente que 10 de sus trabajadores fueron secuestrados del sitio donde desarrolla el Proyecto Pánuco. En un comunicado, la empresa señaló que su prioridad es la seguridad de su personal y anunció la suspensión temporal de algunas actividades mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su preocupación por el caso y pidió la intervención inmediata de las autoridades para lograr el regreso con vida de los trabajadores.

