Sheinbaum aclara que no ha hablado con Trump sobre entrega de petróleo a Cuba; México enviará ayuda, anuncia

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no ha hablado directamente con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema de la entrega del petróleo a Cuba, que el republicano ha bloqueado por medio de aranceles.

Además, la mandataria federal informó que México alista el envío de ayuda humanitaria a la isla caribeña, principalmente comida y otros enseres, mientras se resuelve diplomáticamente el asunto del petróleo.

Durante un evento en el puerto de Guaymas, la mandataria federal se refirió al tema del bloqueo petrolero que EU impuso a Cuba, un día después de que Trump asegurara que el Gobierno mexicano acatara una orden suya de dejar de enviar crudo a la isla.

Sin mencionar directamente esta conversación, la presidenta aseguró que “no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo a Cuba”. Sin embargo, enfatizó que se está buscando una solución diplomática a este asunto.

Anunció que, mientras se encuentra esta solución, el Gobierno mexicano alista el envío de ayuda humanitaria a la isla, principalmente comida y otros enseres.

Es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Estamos haciendo todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano, de otros enseres Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Ayer, durante la plenaria ante los diputados de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México siempre enviará ayuda humanitaria cuando un país lo requiera.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere”, dijo, sin mencionar directamente a Cuba.

Enfatizó que esta decisión está sustentada en los principios que guían las relaciones internacionales de México, sustentadas en principios de derecho internacional.

