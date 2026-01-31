Trump asegura que México dejó de enviar petróleo a Cuba tras petición a Sheinbaum

Tras bloqueo a la isla caribeña

Donald Trump aseguró este sábado que el gobierno mexicano decidió detener los envíos de petróleo a Cuba tras una petición directa a su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo.

“La Presidenta de México, Sheinbaum, fue muy buena. Le dije: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allí’, y ella no lo está enviando”, afirmó a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

El republicano también señaló que Cuba necesita acercarse a Estados Unidos para trabajar algún acuerdo.

