Sheinbaum afirma que Pemex decide envío de petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los reportes sobre la suspensión de envío de petróleo mexicano a Cuba y, sin desmentir o confirmar la información, aseguró que esta es una decisión que corresponde a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal aseguró que la entrega de petróleo a otros países es una “decisión soberana” de Pemex y está en términos de lo que la empresa estatal decida en términos de los contratos vigentes.

Plataforma de Pemex en Campeche, en foto de archivo. ı Foto: Especial

Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. La decisión de cuándo se envía, o cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sin embargo, enfatizó que el Gobierno federal podría decidir enviar combustible a Cuba u otros países por razones humanitarias.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Reportan freno de envío de petróleo de Pemex a Cuba

En todo caso [es una decisión] del Gobierno, una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En el mismo sentido, la mandataria federal enfatizó que Cuba ha sufrido un embargo por parte de Estados Unidos desde hace varios años, el cual, enfatizó, “ha generado problemas de desabasto”.

Logotipo de Pemex, en imagen ilustrativa. ı Foto: Especial

Como le hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias petróleo a Cuba tiene que ver con una decisión soberana que ha venido de muchos años, no es reciente Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Si bien la presidenta no aclaró si se suspenderá o continuará el envío de petróleo a Cuba, enfatizó que “México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”.

El lunes, la agencia Bloomberg reportó que Pemex suspendió el envío de buques petroleros a Cuba, situación que, subrayó el medio, ocurre entre tensiones de la isla caribeña con Estados Unidos por su colaboración con Venezuela.

Según el reporte de Bloomberg, Pemex retiró de su calendario un cargamento de crudo que debía salir del país a mediados de enero para llegar a la isla a finales de mes. A propósito, enfatizó que este cargamento “fue eliminado sin explicación”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am