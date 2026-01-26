Pemex cancela envío de cargamento de petróleo a Cuba, reporta Bloomberg

Petróleos Mexicanos (Pemex) habría cancelado el envío de un cargamento de crudo a Cuba, de acuerdo con Bloomberg, que atribuyó la medida a la presiones por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la agencia de noticias financieras, Pemex retiró de su programa el cargamento en el buque Swift Galaxy que, según documentos, la petrolera estatal tenía previsto enviar a la isla caribeña a mediados de enero.

“Fue eliminado sin explicación” , añadió Bloomberg, al destacar la presión de Estados Unidos sobre Cuba tras la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y luego de que Trump advirtiera a la isla que no recibiría más petróleo ni dinero .

“…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA - ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026

El pasado 23 de enero, Reuters reportó que el gobierno de México estaría considerando suspender el envío de petróleo a Cuba ante la posibilidad de represalias por parte de Estados Unidos.

Tras la captura de Nicolás Maduro y el “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados vinculados al comercio petrolero de Venezuela, México se convirtió en el mayor proveedor de crudo de Cuba.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido el envío de petróleo, al señalar que la solidaridad de México, y afirmar que es posible “ayudar a generar mejores condiciones para Cuba”.

Sin embargo, fuentes citadas por Reuters señalan que el gobierno estaría revisando la política , mientras México se encamina a la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Desde 2023, bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México envía barriles de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria a través de la paraestatal Gasolinas del Bienestar, subsidiaria de Pemex.

Según el último reporte de Pemex, en los primeros nueve meses de 2025 México exportó 17 mil 200 barriles de crudo al día. No obstante, los cargamentos enviados generaron polémica en Washington, donde congresistas republicanos acusaron al gobierno mexicano de respaldar al régimen cubano. Algunos, inclusivo, han sugerido a la administración de Donald Trump que presione a México a través del T-MEC para suspender definitivamente los envíos de crudo a la nación de corte socialista.

“Aún no está claro qué decisión final podría tomar el gobierno mexicano , y fuentes dicen que una suspensión total, una reducción y una continuación total aún están sobre la mesa”, reportó Reuters.

