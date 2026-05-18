Empresas empujan medidas de circularidad en el Día Mundial del Reciclaje

FÁBRICA de manejo de residuos y reciclaje en operación, en imagen de archivo

Con la finalidad de continuar concientizando a la sociedad sobre la necesidad de reducir la producción de residuos, la reutilización y el reciclaje, este 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje, una fecha que no debe ser vista sólo como una fecha simbólica para promover hábitos responsables sino como una oportunidad para transitar hacia un modelo de economía circular en vez de lineal.

Como parte de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Reducir, Reutilizar y Reciclar es uno de los mandatos más urgentes que busca hacer frente al desafío de la gestión correcta de los residuos, para evitar que terminen en rellenos sanitarios, ríos y océanos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), México tiene un grave problema en residuos sólidos, ya que diariamente se generan 120 mil toneladas, de las cuales muchas terminan en rellenos a cielo abierto.

El Dato: En materiales como el aluminio, reciclar puede ahorrar hasta 95% de la energía necesaria para producirlo.

Ante este escenario, el reciclaje se ha convertido en una herramienta clave para reducir la contaminación, disminuir la extracción de materias primas y avanzar hacia modelos de economía circular; sin embargo, uno de los desafíos persistentes es que gran parte de los residuos todavía no se separa correctamente y una proporción importante termina sin tratamiento adecuado.

El sector privado asume desde hace unos años un papel más visible en la construcción de estrategias orientadas a reutilizar materiales, reincorporar residuos a las cadenas productivas y reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

Empresas de distintos sectores han apostado por rediseñar procesos, fortalecer sistemas de recuperación de materiales y promover una cultura de reciclaje tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

La lógica detrás de estas acciones parte del principio de las “3R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Reducir implica consumir de manera más consciente y disminuir el uso innecesario de materiales; reutilizar busca extender la vida útil de productos y envases; mientras que reciclar permite transformar residuos en nuevos insumos productivos. El objetivo final es construir una economía circular en la que los materiales permanezcan en uso el mayor tiempo posible.

El Tip: Cada año se recolectan en el mundo alrededor de 11 mil 200 millones de toneladas de residuos sólidos.

COCA-COLA FEMSA. Informó que durante 2025 su red de acopio SUSTENTAPET logró recolectar 123 mil 842 toneladas de PET en los países donde opera. La empresa señaló que esta plataforma busca articular la recolección, reciclaje y reincorporación de materiales en nuevos empaques, además de fortalecer la participación de recicladores de base dentro de cadenas de valor más estructuradas.

El modelo opera bajo la lógica de que una botella vacía puede convertirse nuevamente en materia prima para nuevos envases, reduciendo así la necesidad de producir plástico virgen. La compañía subrayó que la participación ciudadana continúa siendo esencial, particularmente mediante la correcta separación de residuos y el depósito de botellas en canales de reciclaje.

“La circularidad del PET a escala requiere colaboración, infraestructura e innovación constante. Con este programa estamos avanzando hacia un modelo que no sólo reduce residuos, sino que genera valor económico y social en las comunidades donde operamos”, comentó José Castro, director de Abastecimientos Estratégicos.

En un comunicado, la empresa informó que durante 2025, esta red logró recolectar 123 mil 842 toneladas de PET consolidándose como una iniciativa clave para impulsar la economía circular en Latinoamérica. Este sistema no sólo trata de materiales, sino de personas. La plataforma contribuye a integrar y fortalecer el trabajo de recicladores de base, promoviendo su inclusión en una cadena de valor más estructurada y sostenible.

GRUPO PEÑAFIEL. Entre las acciones impulsadas por esta compañía está que durante 2025 logró reciclar o reutilizar el 94 por ciento de los residuos generados en sus procesos de manufactura. La empresa explicó que este resultado deriva de distintas medidas implementadas en sus plantas, entre ellas la rehabilitación de tarimas de madera para evitar la tala de árboles, el aprovechamiento de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales para mejorar suelos agrícolas y el reciclaje de cartón y plásticos para fabricar nuevos productos.

La compañía también destacó el reuso de separadores de cartón y la valorización energética de residuos para sustituir combustibles fósiles.

Como parte de sus metas hacia 2030, busca alcanzar cero residuos enviados a rellenos sanitarios en todas sus operaciones e incorporar entre 25 y 35 por ciento de PET reciclado postconsumo en sus envases principales.

Además, mantiene una colaboración con ECOCE para impulsar el reciclaje de envases PET a nivel nacional, en momentos en que la recuperación de este tipo de materiales se ha convertido en uno de los principales ejes de la industria de bebidas y alimentos.

HEINEKEN. Otro de los casos relevantes es el de Heineken México, que planteó cinco acciones consideradas fundamentales para fortalecer la economía circular en el país. La primera consiste en diseñar procesos productivos bajo principios de circularidad. La empresa aseguró que actualmente 98 por ciento de sus envases es reciclable por diseño, lo que permite evitar que terminen en vertederos y facilita su reincorporación a nuevos ciclos productivos.

La segunda estrategia se centra en la retornabilidad. Botellas de marcas como Tecate y Carta Blanca pueden reutilizarse en múltiples ocasiones antes de ser recicladas, reduciendo así el consumo de materias primas vírgenes y las emisiones derivadas de la producción de nuevos envases.

A ello se suma la incorporación de materiales reciclados en su cadena de valor. La compañía destacó el uso de tecnologías como RingCycles, dentro del programa Hi-Cone, mediante el cual los arillos de plástico utilizados para cerveza son fabricados con plástico 100 por ciento reciclado. El objetivo es que estos componentes puedan volver a recolectarse y reprocesarse, fortaleciendo un esquema de circularidad más eficiente.

La empresa también ha impulsado estrategias para involucrar a consumidores en la recuperación de residuos durante eventos masivos. Festivales como Tecate Pa’l Norte y Vive Latino han funcionado como plataformas para instalar infraestructura de separación y reciclaje de materiales, promoviendo la participación colectiva en el manejo adecuado de residuos.

En paralelo, la firma ha respaldado iniciativas de educación ambiental y capacitación en economía circular, entre ellas el desarrollo de un curso de e-learning elaborado por el Tecnológico de Monterrey y EGADE Business School, enfocado en facilitar la transición de modelos de producción lineales hacia esquemas circulares.