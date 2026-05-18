Novartis invierte 20.3 mdd en investigación en México

Hasta 160 estudios clínicos tendrá la firma suiza al término de la década.

CON LA INTENCIÓN de expandir la investigación clínica en el país, Novartis informó que invertirá 20.3 millones de dólares para llevar a cabo 73 estudios clínicos en alrededor de 129 centros de investigación en territorio nacional.

De acuerdo con la empresa, su apuesta se centra en considerar a México como un mercado prioritario para Latinoamérica, que tiene la capacidad de ser un referente en innovación y desarrollo científico.

“México está viviendo un momento clave para consolidarse como un referente regional en investigación clínica. La combinación de talento científico, infraestructura, experiencia médica y capacidades de investigación posiciona al país como un entorno estratégico para atraer innovación, inversión y desarrollo científico”, señaló Garbiñe Núñez, directora de Estudios Clínicos de Novartis México.

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Sostuvo, además, que el objetivo es duplicar el número de estudios clínicos que se realizan actualmente, así como atraer plataformas, crear medicamentos innovadores y brindar más opciones a los pacientes mexicanos.

El Tip: Hacia 2030, Novartis duplicará el número de estudios que realiza en México y quintuplicará las inversiones.

“Los estudios clínicos permiten que los pacientes tengan acceso temprano a terapias innovadoras y contribuyen a acelerar la llegada de nuevos desarrollos científicos. Además, impulsan el conocimiento científico, más investigadores y nuevas capacidades para México”, acotó.

En 2025, la compañía destinó más de 10 mil millones de dólares en investigación y desarrollo e impulsó más de 100 programas clínicos en oncología, inmunología, neurociencias y enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas.

La firma busca visibilizar la calidad como parte de la innovación médica, ya que en el Laboratorio de Calidad se realizan más de 10 mil pruebas anuales, “en Novartis, la calidad no es responsabilidad de un equipo; es una cultura compartida por toda la organización. Cada decisión y proceso están orientados a que el paciente reciba un medicamento seguro”, afirmó Anabel Todd, directora de Calidad.