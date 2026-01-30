Sheinbaum pide conocer alcance de aranceles de EU por envíos de petróleo a Cuba para mantener ayuda humanitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la imposición de aranceles anunciados por Estados Unidos contra los países que envíen petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria en la isla, ante lo cual México buscará seguirla apoyando humanitariamente, siempre que no afecte a nuestro país.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que, ante este escenario, instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a establecer contacto inmediato con el Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer los alcances reales del nuevo amago arancelario.

Lo anterior debido a que la intención de México es seguir enviando crudo a Cuba, aunque se busca que nuestro país no sea afectado por esto.

Sheinbaum llama a respetar el derecho internacional

El pasado 29 de enero, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que abre la puerta a imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, tras declarar que su país enfrenta una “emergencia nacional” derivada de lo que calificó como una “amenaza excepcional” para su seguridad.

Al ser México uno de los países que envían crudo a la isla, Sheinbaum advirtió que frenar estos suministros tendría un impacto directo en hospitales, servicios de alimentación y otros servicios básicos, por lo que hizo un llamado a respetar el derecho internacional.

La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. Situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta recordó además que el volumen de petróleo que envía México representa menos del uno por ciento de la producción nacional, por lo que reiteró que su gobierno mantiene una postura basada en principios humanitarios.

En ese contexto, reafirmó “inequívocamente” el principio de soberanía y libre autodeterminación de los pueblos, y pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente establecer contacto con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, tanto para conocer los alcances del decreto como para exponer las consecuencias humanitarias que implicaría frenar el traslado de petróleo.

Nosotros tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo y distintas maneras de apoyar Claudia Sheinbaum, presidenta de México



