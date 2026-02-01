Sheinbaum pide a morenistas en Baja California trabajar más con la gente | VIDEO

Claudia Sheinbaum, previo a evento en San Quintín (fondo), pide a legisladores de Baja California estar más cerca de la gente.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los legisladores de Baja California realizar más trabajo “en su territorio” y cerca de la gente, en favor de mejorar la calidad de vida para la ciudadanía del estado.

En redes sociales se difundió un video captado minutos antes del inicio del evento Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, en Baja California, en donde se aprecia que se dirige directamente a un grupo de legisladores presentes en el evento.

“Todos ustedes: a trabajar más con la gente, dejar de estar allá y estar en su territorio”, dijo la presidenta, en referencia a la necesidad de encabezar menos eventos protocolarios y acercarse más a las personas para escuchar sus necesidades.

Entre las personas a quienes se dirigió Sheinbaum estaban el senador Armando Ayala Robles, exalcalde de Ensenada; la diputada local Evelyn Sánchez; así como la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez

Sheinbaum Pardo ha enfatizado que el trabajo en territorio es fundamental para los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues, ha asegurado, es eso lo que los distingue de anteriores formas de administración.

El municipio de San Quintín es gobernado por la alcaldesa morenista Miriam Elizabeth Cano Núñez.

Por otro lado, en el citado evento, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones en favor de los trabajadores agrícolas en San Quintín, entre ellas la modernización de infraestructura como escuelas y hospitales.

Particularmente, anunció que se impulsará la rehabilitación de 20 centros de salud, la modernización de un hospital general con especialidades, la modernización de escuelas y la ampliación de la Universidad Intercultural.

También, se llevarán a cabo veinte mil acciones de vivienda y regularización y se instalará un Centro Integrador del Gobierno Federal con la participación de la Secretaría del Trabajo.

Bueno, a ver, ¿cómo vamos a garantizar que todo esto se cumpla? Vamos a poner un Centro del Gobierno Federal aquí en San Quintín, le llamamos el ‘Centro Integrador’ Claudia Sheinbaum, presidenta de México



