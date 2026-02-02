¿Cómo hacer registro de una empresa en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

A partir de este 1 de febrero se abrió el periodo de postulaciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que las y los jóvenes ya pueden buscar un centro de trabajo para comenzar con el proceso de vinculación.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta centros de trabajo y empresas vinculadas en las que se brinda capacitación laboral a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando.

Las y los jóvenes que forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos y se les otorga seguro médico en el IMSS.

Las empresas que quieran brindar capacitación a las y los jóvenes por medio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro deben registrarse como Tutor o Centro de Trabajo en la plataforma.

Así es cómo se puede hacer el registro de una empresa en Jóvenes Construyendo el Futuro

Las empresas o emprendimientos que quieran formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro como Tutor o Centro de Trabajo deben realizar un pre-registro en la plataforma del programa, en donde deben ingresar sus datos para poder recibir por medio de correo electrónico un usuario y contraseña.

Posteriormente deben ingresar con dicho usuario y contraseña para poder cargar la documentación solicitada, así como fotografías del local o lugar de trabajo al que asistirán las y los jóvenes que forman parte del programa.

Los documentos que se deben cargar en la página son los siguientes:

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial del INE o pasaporte.

CURP del dueño y de los tutores que brindarán la capacitación.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 4 meses.

Fotografías del negocio de la fachada e interior.

Indicar la capacidad máxima, que es de hasta 5 aprendices.

Si se quiere dar de alta una empresa constituida se debe añadir un Acta Constitutiva o Instrumento Notarial del representante legal y la Constancia de Situación Fiscal de manera obligatoria.

Además de esto, también se debe proporcionar la geolocalización del centro de trabajo y un plan de actividades detallado, en el que se deben especificar las tareas que realizarán las y los jóvenes, así como el horario que deberán cumplir.

Debido a que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es el encargado de brindar el apoyo económico a las y los jóvenes, el Centro de Trabajo o Tutor no está obligado a brindar un sueldo.

