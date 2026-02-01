Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo es la convocatoria y cómo realizar la inscripción?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro brinda apoyo económico y capacitación laboral a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando o trabajando al momento de realizar su postulación.

Las y los jóvenes reciben capacitación durante 12 meses en los centros de trabjado inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la finalidad de que desarrollen sus capacidades y habilidades para poder integrarse al mundo laboral.

Quienes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos, lo que equivale a un salario mínimo del 2026, y también les brinda seguro médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las personas que quieran formar parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026 pueden comenzar a realizar sus postulaciones a partir de este domingo 1 de febrero.

¿Cómo realizar la inscripción en Jóvenes Construyendo el Futuro?

El periodo de postulaciones para Jóvenes Construyendo el Futuro de este bimestre estará enfocado en la capacitación disponible en 36 mil espacios y centros de trabajo afiliados que se encuentren en las zonas más vulnerables del país.

Antes de realizar la postulación se requiere contar con un registo previo dentro de la plataforma, y también se requiere generar un folio para registro en el apartado “Regístrate como Aprendiz” que se encuentra en la página oficial.

Para realizar el registro durante el periodo de postulaciones se requiere una identificación oficial vigente y legible por ambos lados, y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Se debe reisar la disponibilidad que hay en los centros de trabajo para poder realizar una postulación, y una vez seleccionado las y los aspirantes deben ponerse en contacto con este para que se lleve a cabo una entrevista.

Las y los postulantes deben esperar un periodo máximo de cuatro días para recibir una respuesta por parte del centro de trabajo, y en caso de no recibir alguna actualización, el sistema los libera automáticamente para que puedan postularse en otra opción.

Es importante que no se desvinculen antes del periodo de cuatro días naturales que otorga el programa a los centros de trabajo, ya que esto contará como la primera baja de las y los aspirantes.

Para poder formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y recibir el apoyo ecoómico se requiere realizar las actividades que establece el plan y asistir a las capacitaciones en los días y horarios establecidos por el centro de trabajo.

