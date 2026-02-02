Consejería Jurídica prepara paquete de reformas anticorrupción: Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República alista un paquete de reformas en materia anticorrupción, el cual sería enviado al Congreso en los próximos días.

Entrevistado sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este lunes expresó su interés en fortalecer la participación ciudadana en la denuncia de actos de corrupción, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) confirmó que el Ejecutivo federal trabaja en ajustes al marco legal.

“Ella ha planteado, lo sé desde hace algunas semanas, fortalecer el sistema anticorrupción, y sé que están preparando en la Consejería Jurídica una serie de iniciativas que modifican leyes anticorrupción”, informó el legislador.

Monreal señaló que en la Cámara de Diputados se mantienen a la espera de que las propuestas presidenciales sean enviadas formalmente, a fin de iniciar su análisis junto con los distintos grupos parlamentarios.

“Estoy enterado, porque me han anunciado que las enviarán en los próximos días”, enfatizó.

Cuestionado sobre si las leyes anticorrupción aprobadas hace una década —que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción— habían quedado como “letra muerta”, ante la falta de investigaciones de fondo sobre casos pasados y actuales, el legislador rechazó esa visión.

“Para mí, no han sido letra muerta y el fortalecerlo me parece que es una de las preocupaciones y también de las iniciativas que había ofrecido en la campaña la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces confiemos en que va a fortalecer todo el sistema anticorrupción”, respondió.

Con este anuncio, el Congreso se perfila para discutir en el corto plazo cambios al andamiaje legal anticorrupción, en un contexto donde el Ejecutivo ha planteado reforzar mecanismos institucionales y ampliar la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos.

