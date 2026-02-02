‘Siempre tengo lista mi renuncia’, afirma Monreal; respalda salida de Adán Augusto

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no se aferra a los cargos públicos y que, en caso de ser necesario, tiene preparada su renuncia; sin embargo, aclaró que hasta ahora no ha recibido ninguna solicitud para dejar su responsabilidad ni para asumir tareas partidistas rumbo al proceso electoral de 2027.

“Yo estoy siempre a la espera y siempre tengo mi documento en la mesa, mi documento firmado debidamente, sin hacer ningún tipo de escándalos, pero siempre lo tengo presente… no me han ofrecido nada, pero es el partido el que decide”, declaró.

El legislador subrayó que su permanencia al frente de la coordinación parlamentaria depende de las decisiones de Morena, al tiempo que descartó que exista, por ahora, algún movimiento interno que implique su relevo.

Monreal también se refirió a la decisión del senador Adán Augusto López Hernández de dejar la coordinación de la bancada morenista en el Senado, la cual consideró una señal de fortaleza interna del partido de cara a la preparación electoral.

“Creo que Morena está tomando decisiones importantes para nombrar a estos coordinadores y para empezar a prepararse para el 2027. Me parece correcto y es muy importante que gente de la experiencia, como la que tiene Adán Augusto López Hernández, pueda aprovecharse por el movimiento en los estados donde habrá elecciones, que es en el país porque se renuevan los 500 diputados”, expresó.

Afirmó que López Hernández realizó su mejor esfuerzo durante su gestión legislativa.

“Fue un compañero que siempre puso su mejor esfuerzo en la negociación política para sacar adelante las reformas que el país necesita, que la presidenta Claudia Sheinbaum nos envía como prioridades y siempre estuvo él pendiente, tiempo completo, del trabajo legislativo”.

Asimismo, rechazó que el excoordinador se hubiera convertido en un obstáculo dentro del movimiento.

“No se convirtió en una piedra en el zapato de nadie y creo que su experiencia y su madurez política pueden ayudar a mantener la unidad, y a que la selección de candidatos en la circunscripción que se le responsabilice vaya bien y sea correcta y conveniente”.

Monreal añadió que la experiencia de su correligionario en la negociación política, tanto interna como externa, puede contribuir a facilitar acuerdos en esta nueva etapa.

“Ahora que está un nuevo coordinador seguramente habrá facilidades y flexibilidad para realizar los acuerdos en beneficio de las reformas que se plantean como prioridad para la República en este periodo de sesiones”.

Con ello, Morena perfila ajustes internos mientras se alista para el siguiente ciclo electoral, sin que —por ahora— se prevean cambios en la coordinación de su bancada en San Lázaro.

