Adán Augusto López deja coordinación de Morena en el Senado; lo reemplazará Ignacio Mier

El senador Adán Augusto López dejó la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, lugar que ocupará su compañero Ignacio Mier Velazco.

Así se informó minutos antes del inicio de la plenaria de los senadores de Morena mediante un mensaje a medios.

En el mismo, López Hernández explicó que la decisión de dejar la coordinación de la bancada guinda fue personal e individual, y que responde a una intención de permitirle realizar “trabajo territorial” para fortalecer al movimiento.

Se abrió la posibilidad de hacer un trabajo político electoral rumbo a 2027, toca ahora algo que requiere de tiempo completo Adán Augusto López, senador morenista



Es algo que hecho toda la vida, me he caracterizado por hacer trabajo territorial. En este momento lo más importante es fortalecer al partido, al movimiento, para 2027 Adán Augusto López, senador morenista



Adán Augusto López Hernández anuncia que se retira de la coordinación de Morena en el Senado para hacer trabajo político por Morena. Asegura que no pedirá licencia. pic.twitter.com/Kl6e7a9rmw — Liliana ❣️😎 (@LiliPeriodista_) February 1, 2026

En este sentido, López Hernández aseguró que platicó “con quien tenía que platicar” y que la solicitud fue aceptada por sus compañeros.

Cuestionado sobre si esto representaba un cambio en su labor política, Adán Augusto López aseguró que no. Aclaró que seguirá siendo senador y no pedirá licencia al cargo.

Asimismo, descartó que, con este cambio, pretenda buscar una embajada o algún otro tipo de puesto que lo aleje del trabajo legislativo.

