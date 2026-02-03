Adán Augusto afirma que Andrea Chávez será candidata y gobernadora de Chihuahua

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, a su salida de la reunión en la que se discutió la reforma electoral.

El senador Adán Augusto López Hernández aseguró que su salida de la coordinación de Morena en el Senado no debilita la aspiración de la senadora Andrea Chávez rumbo a la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua en 2027, y afirmó que ella será candidata y gobernadora.

“No, yo creo que la senadora Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundios y denostaciones; es la mejor posicionada, según entiendo, en Morena rumbo a la candidatura al gobierno del estado, y piensan algunos o algunas que inundando las redes de notas como esa la van a descarrilar, pero se equivocan. Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y gobernadora del estado de Chihuahua; ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, declaró.

López Hernández sostuvo que su decisión de dejar la coordinación parlamentaria no afecta el escenario interno del partido y afirmó que, en caso de que Chávez obtenga la candidatura, todos los militantes están obligados a respaldarla.

En otro tema, negó haber pactado con el nuevo coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, para mantener en sus cargos a personas cercanas a su grupo político.

“Yo escuché que Nacho Mier dijo el domingo que va a ir paulatinamente evaluando el trabajo de todos. No, yo soy muy respetuoso de los tiempos de cada quien y le toca a él ser responsable política y administrativamente del Senado de la República”, señaló.

Asimismo, el legislador rechazó que vaya a coordinar una eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán como diputado federal en 2027 y dijo desconocer versiones sobre una supuesta investigación en su contra en Houston por contrabando de combustible.

En entrevista, López Hernández adelantó que este fin de semana iniciará trabajo territorial para fortalecer al movimiento en Puebla, al subrayar que la organización político-electoral es una actividad que le apasiona. Reconoció que el proceso rumbo a 2027 será complejo, pero confió en que “las cosas van a salir muy bien”.

Negó que su salida de la coordinación esté relacionada con señalamientos en su contra. Aseguró que se trata de “mentiras” y recordó que la presidenta Sheinbaum declaró que no existe ninguna investigación en su contra.

“Creo que no ha habido un político en este país que haya presentado, como yo lo hice, detalles de mi patrimonio y de los impuestos que he venido pagando”, sostuvo.

El legislador descartó solicitar licencia, presidir comisiones o asumir cargos diplomáticos, al señalar que prefiere mantenerse en la política interna. “La mejor política exterior es la política interior”, dijo, citando al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que su labor se centrará en la organización política y en promover la unidad, especialmente en la cuarta circunscripción, integrada por Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México.

López Hernández recordó su trayectoria como diputado local, federal, senador, gobernador, secretario de Gobernación y dirigente partidista, y aseguró que aún puede aportar al movimiento. “Lo voy a hacer como si estuviera empezando en la actividad política”, concluyó.

