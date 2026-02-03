Adán Augusto ratifica apoyo a Andrea Chávez como candidata de Morena para Chihuahua; ‘es la mejor posicionada’

Adán Augusto asegura que Andrea Chávez le dará a Chihuahua el "buen gobierno" que "ya se merece".

El senador de Morena, Adán Augusto López, refrendó su respaldo a su compañera de bancada, Andrea Chávez, para ser la candidata del guinda a las próximas elecciones para la gubernatura de Chihuahua, toda vez que, aseguró, “es la mejor posicionada” del partido.

En entrevista con medios, López Hernández acusó que Chávez Treviño ha sido objeto de una “campaña a base de infundios y denostaciones”, pero aseguró que estas no afectarán sus aspiraciones de contender por la gubernatura de Chihuahua en los comicios que se celebrarán en 2027.

Adán Augusto López y Andrea Chávez. ı Foto: Cuartoscuro

Adán Augusto López aseguró que “se equivocan” quienes piensan que “inundando las redes” con notas en contra de Andrea Chávez van a afectar su camino a la candidatura, pues, aseguró, ella es la “mejor posicionada” de Morena.

En el mismo sentido, López Hernández aseguró que Andrea Chávez dará a Chihuahua el “buen gobierno” que, dijo, “ya se merece”.

Yo creo que la senadora Chávez ha sido objeto de campaña a base de infundios, y denostaciones. Es la mejor posicionada, según entiendo, en Morena, rumbo a la candidatura al Gobierno del estado. Y piensan algunos que inundando las redes con notas como esas la van a descarrilar, pero se equivocan Adán Augusto López, senador de Morena



Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua, ya se merece Chihuahua un buen gobierno Adán Augusto López, senador de Morena



Referente a las elecciones de 2027, en donde se renovará gubernatura en Chihuahua y en otros 16 estados, además de la Cámara de Diputados, Adán Augusto López aseguró que no será fácil para Morena, pero confió en que “las cosas van a salir muy bien”.

En este sentido, enfatizó la importancia de su decisión de dejar la coordinación de Morena en el Senado, la cual, según anunció el domingo, responde a su intención de dedicarse a realizar labor en territorio para fortalecer al movimiento que encabeza el partido.

Fui suficientemente claro el fin de semana, dije por qué había decidido retirarme de la coordinación y a qué voy a dedicarme. Primero, es algo que a mí me apasiona. Yo siempre he sido dedicado al territorio, a la organización político electoral Adán Augusto López, senador de Morena



En este sentido, López Hernández enfatizó que “ahora más que nunca el movimiento, el partido, requiere el trabajo de todos”.

