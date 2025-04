Por caso Andrea Chávez, Sheinbaum pedirá a Morena reglas para que nadie se adelante en campañas

A raíz de que la imagen de la senadora Andrea Chávez, quien posiblemente aspirará a la gubernatura de Chihuahua, fuera promovida en ambulancias que recorrieron la entidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que pedirá a Morena fijar reglas para que nadie se adelante en las campañas.

La semana pasada, el PAN en Chihuahua denunció el hallazgo de dos ambulancias del Estado de México rotuladas con la imagen y nombre de la senadora morenista, a la que acusó de desvío de recursos con fines electorales.

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que debe haber ética dentro del movimiento y anunció que enviará una carta a la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, para sugerir el cambio ya mencionado, sin que esto sea tomado como una orden, sino como un exhortó de una militante de Morena con licencia.

“Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada… Entonces es una no es ninguna orden, ninguna, no, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante”, dijo.

Recordó que semanas atrás, cuando el Congreso cambió la reforma que envió para que no se permita el nepotismo, de manera que entre en vigor hasta la elección de 2030 y no la de 2027 como ella lo propuso, Morena anunció que modificaría sus normas internas para evitar que al menos en su movimiento no se realice esta práctica desde el año en que lo propuso la presidenta.

“Ya salió publicado que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular. Morena planteó, la presidenta de Morena planteó, porque la Constitución salió al 2030 y la presidenta de Morena planteó que en el caso de Morena sería en el 2027. Pues yo creo que eso ya debería de aprobarse, ¿no?”, dijo.

Tras hacer un llamado a que los morenistas no olviden la ética del movimiento, recalcó que el interés no debe ser llegar a un cargo por llegar, sino para transformar al país que se ha estado construyendo.

“En las asambleas siempre digo que hay por lo menos tres, hay muchos más, principios del humanismo mexicano que nos marcan a quienes somos militantes de esta forma de pensamiento y gobernantes. Una es: “Por el bien de todos, primero los pobres” que es una frase de una profundidad enorme porque es justicia social, es fraternidad y es un modelo económico en sí misma esta frase. Las otras dos son frases de Benito Juárez que es: ‘No puede haber gobierno rico con pueblo pobre’, que lo que dice es cero corrupción y que debemos comportarnos en la justa medianía y que, para nosotros, el dinero no es la felicidad, que luchamos porque todos los mexicanos y mexicanas tengan lo indispensable para vivir felices”, subrayó.

Descartó pronunciarse en cuanto a si debe haber o no sanciones contra la senadora, ya que esto es una facultad que le corresponde a la Comisión de Honestidad y Justicia.

“Mi opinión personal es que, como una militante, una modesta militante con licencia, es que nuestro movimiento debe uno poner reglas para todas las elecciones que se vienen en adelante y que todo mundo se ajuste a estas reglas. Y dos, la ética del militante y del gobernante de la cuarta transformación, que es algo que nos debe distinguir siempre, porque además a eso nos comprometimos. Y nosotros ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos al pueblo”, insistió.

