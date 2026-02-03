López Rabadán ofrece diálogo abierto ante eventual reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que este órgano legislativo será un espacio de apertura, escucha y diálogo en caso de que se presente una iniciativa de reforma electoral, y sostuvo que cualquier modificación a las reglas comiciales debe contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

En entrevista con medios, la legisladora señaló que ha leído el manifiesto del Frente Amplio Democrático, suscrito por más de 500 personas, en el que se exponen consideraciones sobre una posible reforma electoral, y reiteró el compromiso de la Cámara de Diputados con quienes firmaron el documento y con la sociedad en general.

“Este órgano legislativo será un espacio de diálogo, de apertura y, por supuesto, de escucha a las distintas visiones”, expresó.

Indicó que, una vez presentada la iniciativa, se podrá analizar y discutir desde diferentes posturas, pero subrayó que una reforma en materia electoral, por su relevancia, debe aprobarse con la participación de todos los partidos.

“Debe ser una reforma acompañada por todos los partidos políticos. Ese es el deber ser de un tema tan importante y tan delicado como es el electoral”, insistió.

López Rabadán recordó que, si se pretende que los cambios impacten el proceso electoral de 2027, la reforma tendría que aprobarse durante el actual periodo legislativo. De no alcanzarse consensos, podría procesarse posteriormente, pero su aplicación sería hasta los comicios de 2030.

“Si no se generan las condiciones o no se tienen los votos para que se pueda acompañar por todas las fuerzas políticas y no se procesa en este periodo legislativo, se podrá procesar después sabiendo que se impactará a las siguientes elecciones de 2030, más no a estas”, explicó.

Cuestionada sobre un presunto conflicto de intereses del Director Administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE), quien —según versiones— sería representante legal de empresas proveedoras del organismo, la diputada consideró que el instituto debe fijar una postura clara.

“El INE debe ser tajante en informar si hay o no conflicto de intereses. Y si por alguna razón se decide que lo hay, también debe tomar una decisión ética y legal frente a la ciudadanía”, sostuvo.

Añadió que, en el contexto de la discusión sobre una eventual reforma electoral, es fundamental preservar la confianza en la autoridad encargada de organizar y validar los procesos comiciales.

En otro tema, López Rabadán afirmó que México cuenta hoy con “la Constitución más feminista de la historia”, al destacar que el principio de paridad en todos los cargos públicos ya está consagrado en la Carta Magna.

Recordó que en 2018 impulsó una reforma para elevar la paridad constitucional, lo que permitió transitar de esquemas de cuotas a un modelo 50-50 en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los ámbitos federal, estatal y municipal.

“Ahora el 50-50 ya no son cuotas, sino paridad. Ha sido la lucha de muchas mujeres en varias generaciones”, concluyó.

