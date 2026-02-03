No me ayudes, hijito

Y la que le tiene que pedir a su hijo violento que mejor no le ayude a superar la crisis en la que tiene metido al municipio de San Quintín, en Baja California, es la alcaldesa Miriam Cano. La morenista no sale de unas, y ahora tiene que enfrentar otras a las que la conduce su vástago, Erick Massid. Y es que resulta que al sujeto lo detuvieron la noche del domingo por agredir a manifestantes que pertenecen al Partido del Trabajo en las inmediaciones del palacio municipal. Antes se habían conocido imágenes en las que se ve cómo grupos de manifestantes detienen el paso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se encontraba de gira en la entidad, para hacerle múltiples reclamos, la mayoría de ellos relacionados con la mala gestión o la falta de ésta de la edil. El caso molestó a la mandataria, que reprendió a varias autoridades en un evento. Y, bueno, pues aún con eso en contra, Massid fue a confrontar a los manifestantes y no conforme con eso, cuando ya iba detenido, acusaron testigos, lanzó el amago de volver, pero “más bravo”. Qué tal.